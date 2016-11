Neusäß : Sportheim SV Ottmarshausen |

Am Freitag,02. Dezember findet ab 17 Uhr die traditionelle Waldweihnacht des SVO auf dem Waldparkplatz Ottmarshausen statt.

Treffpunkt und Abmarsch ist am Sportheim in der Aystetter Strasse 21, um 17 Uhr.

Nach Gesang und Aufführungen wird uns der Nikolaus besuchen und an jedes Kind ein kleines Geschenk verteilen.

Die Einladung richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch an deren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, aber auch an Erwachsene ohne Kinder. Neben Kinderpunsch werden auch Glühwein und Bratwürste angeboten.

Gönnen Sie sich die Freude, die erwartungsvollen Kinderaugen zu sehen und beginnen Sie das Wochenende im festlichen Rahmen bei der Waldweihnacht des SVO!