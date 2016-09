Vorspiel und Einlaufeskorte Tolles Erlebnis für die Bambinis des TSV Neusäß

Tolles Erlebnis für die Bambinis des TSV NeusäßUnsere G- Jugend durfte am Freitagabend das Vorspiel der Bezirksligapaarung TSV Neusäß – SC Bubesheim abwickeln. Nachdem Spiel gab es erst einmal für jedes Kind eine große Portion Pommes. Im Anschluss freuten sich die Jungs, dass sie als Einlaufeskorte für beide Bezirksligateams fungieren konnten. Spaß hat es „Jung und Alt“ gemacht.Allen Jungs ein herzliches Danke für die lautstarke Unterstützung, besonders in der Anfangsphase.Wenn Ihr auch Lust habt auch mit Fußballzuspielen kommt einfach zu einem Probetraining vorbei.E. Jugend Jahrgang: 2006/2007Training ist immer am Dienstag und Donnerstag jeweils von 17:30 bis 19:00 UhrF. Jugend Jahrgang: 2008/2009Training ist immer am Montag und Mittwoch jeweils von 17:30 bis 19:00 UhrBambinis Jahrgang: 2010/2011/2012Training ist immer Freitags von 17:00 bis 18:00Das Training findet immer im Lohwaldstadion statt.