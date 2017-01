Ski – Fun & Contest: Einladung und Ausschreibung

Ausschreibung

Ausrichter der Stadtmeisterschaft ist der TSV Neusäß. Die Anreise erfolgt gemeinsam im Bus oder privat. Die Teilnehmer werden sich auf einer Riesenslalomstrecke messen, wobei Kinder und Schüler im Vergleich zu den Erwachsenen auf einer verkürzten Strecke gegeneinander antreten werden. Neusässer Stadtmeisterin und Neusässer Stadtmeister werden die jeweils Schnellsten auf der langen Strecke. Neben der Einzelwertung ist auch eine Mannschaftswertung möglich. So können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Jahren Mannschaften bilden. Eine Mannschaft besteht aus vier Teilnehmern; davon kommen die drei Besten einer Mannschaft in die Wertung.Anmeldeschluss ist der 13. März. Nachmeldungen sind nicht möglich. Die Anmeldung erfolgt bei der Stadt Neusäß, Margit Endres Hauptstraße 28, 86356 Neusäß, Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr oder bei der Reinigung Kuchenbaur, Daimlerstraße 17, 86356 Neusäß.09.15 – 11.00 Uhr Betreuung der Kinder durch die Übungsleiter des TSV NeusäßTipps und Tricks rund um’s Ski- und Snowboardfahren11.00 Uhr Start des Rennens auf der verkürzten StreckeBambini, Schüler bis 1311.30 – 12.30 Uhr Mittagessen am Bus: Es gibt Würstl in der Semmel und Limoab 13.00 Uhr Start des Rennens auf der langen Strecke für Skifahrer und Snowboarderab Schüler 14Spieserlifte, Riesenslalom: Bürger der Stadt Neusäß sowieMitglieder der Neusässer Vereine: ca. 400 m – Kinder und Schülerca. 800 m – Erwachsene: ca. 150 m – Kinder und Schülerca. 250 m – Erwachsene: ca. 15 – Kinder und Schülerca. 30 – ErwachseneTagesbestzeit auf der langen StreckeWettbewerb im unmittelbaren Anschlussan den Riesentorlauf auf gleicher Strecke; es gibt keineKlasseneinteilungKinder/Schüler/Jugend 5,50 €(incl. Programm und Mittagessen) Erwachsene 7,50 €Zusammen je Mannschaft 5,50 €19. März 2017 ab 9.30 UhrAuf dem Parkplatz – beim BusVeranstalter und Ausrichter haften nicht bei Schäden und Unfällen von Teilnehmern und Zuschauern. Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.Helme: Sturzhelme sind verbindlich vorgeschriebenBergwachtbei Stadt Neusäß, Hauptstraße 28,oder in der Reinigung Kuchenbaur, Daimlerstraße 1713. März 2017; Nachmeldungen sind nicht möglich!15. März 2017, 20.00 Uhr im Sportheim TSV Neusäßa) verkürzte Strecke: GeburtenjahrgängeBambini Klasse: (w.m.) 2010 und jüngerSchüler 8: 2009/08Schüler 10: 2007/06Schüler 12: 2005/04b) lange Strecke: GeburtenjahrgängeSchüler 14: (w.m.) 2003/02Jugend 16: 2001/2000Jugend 18: 1999/98Damen/Herren 20: 1997/87Damen/Herren 31: 1986/82Damen/Herren 36: 1981/77Damen/Herren 41: 1976/72Damen/Herren 46: 1971/67usw. jeweils in FünfjahreskategorienDer Veranstalter behält sich bei einer geringen Anzahl von Meldungen vor, einzelne Klassen zusammenzulegen.c) MannschaftswertungAlle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Jahren können Mannschaften bilden.Eine Mannschaft besteht aus vier Teilnehmern; davon kommen die drei Besten einer Mannschaft in die Wertung. Nur die zur Mannschaft gemeldeten Teilnehmer sind startberechtigt.Die Anmeldung für die Mannschaftsmeister- schaften muss auf einem eigenen Formblatt erfolgen.16.00 Uhr am Austragungsort: 07.30 Uhr Sportheim Neusäß: 16.45 Uhr Unterjoch: Kinder 6,50 €Erwachsene 10,00 €Familienkarte 17,50 €: bereits ermäßigte Preise. (nur gegen Vorlage der Teilnehmerkarte)Voraussetzung: Teilnahme an der SkimeisterschaftErwachsene 20 €Senioren 19 € (Jahrgang 1956 und älter)Jugend 17 € (Jahrgang 1999-2000)Kinder 13 € (Jahrgang 2001 und jünger)Stadt Neusäß: TSV Neusäß: Johannes Meyer, TSV Neusäß: Martin Meyer, TSV Neusäß: TSV Neusäß: Meyer, Michl, KindelbacherBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Margit Endres (Stadt Neusäß), Tel. 0821/46 06 –147 von 08.00 – 12.00 Uhr oder an Josef Kuchenbaur (Arbeitsgemeinschaft der Neusässer Sportvereine), Tel. 0821/46 36 35 von 08.00 – 18.00 Uhr, oder an Familie Meyer, Tel. 0821/46 38 00.