Go Go Burlesque tanzen

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

Am Samstag, 11.2.17 findet im TSZA in Neusäß ein Workshop mit Go Go und Burlesque Elementen statt.

Tanzen lernen und Körperfitness stehen dabei im Mittelpunkt.

Von 15.00 bis 17.00 trainieren die Teilnehmer mit Fr. Claudia Jung nach einer Choreografie von Simone Schuster. Infos und Anmeldung unter pressewart@tsza.de oder 01713853204 Fr. Merz