Feuerwerk der Turnkunst 2017 in München

Den Auftakt machen rund 40 Jugendliche vom Showteam des, die sich eine stimmige Choreographie rund um das Thema Wetter ausgedacht hatten. Das Duoüberrascht das Publikum dann mit einer Neuheit – dem Flying Pole. An einer festen und einer fliegenden, also beweglichen Pole-Stange, die von den Aktionen des Partners beeinflusst wird und somit viel Vertrauen erfordert, vollführen die beiden Artisten schöne Bewegungen. Anschließend erfüllt Kinderlachen bei der Ein-Apfel-Jonglage des Physical Comedy Duosdie Halle.verzückt mit Kontorsion und Equilibristik, während Kanada-Schnuckelzunächst einen anerkennenden Pfiff durch das weite Rund für seinen Astralkörper erhält. Nach seiner Rhönrad-Darbietung, bei der unter anderem auch ein halbiertes „Arbeitsgerät“ zum Einsatz kommt, gibt es üppigen Applaus.Bei der Reck-Vorführung von, die später auch noch am Seitpferd Gas geben, demonstriert dasmit einer ästhetischen und erfrischenden Darbietung, dass es zu weit mehr als nur dem Umbaupausenfüller taugt. Ein Höhepunkt aus Fernost steht daraufhin im Mittelpunkt: Mit Ringen und Stäben „bewaffnet“ vollführen die sechs Japaner vonkrasse Sprünge in phänomenaler Synchronität und mit glänzendem Timing. Bei ihrer Abschlussfigur springt der Sechste mitten in die am Boden kauernde 5er-Formation, die sich in letzter Sekunde ringförmig öffnet und an den Händen haltend ein schönes Schlussbild liefert. Ebenfalls mit einem beeindruckenden Schlussbild erfreuen die drei Mädels von der. Bei dieser faszinierenden Höchstleistung muss der Zuschauer nochmal hinschauen, genauer hinsehen und spätestens dann einfach nur begeistert sein.Rasant und auf internationalem Spitzenniveau sind auch die Ikarischen Spiele, mit denen die Jungs derfür offene Münder sorgen. Die stumm auftretenden Physical Comedians zeigen bei ihren weiteren Nummern, dass sie nicht nur albern sein können, sondern auch akrobatisch etwas drauf haben. Sei es bei Partnerakrobatik, unter anderem mit einem Kopfstand auf dem Schädel des stehenden Partners oder am Trapez. Sogar einmit Evelynne und Shannon als seine Bezwinger fährt das Feuerwerk der Turnkunst als weitere innovatives Sportgerät auf. Reichlich Beifall erntet auch der tanzende Jongleur, der einerseits bis zu sieben Bälle durch die Luft wirbeln lässt und außerdem alle möglichen Körperteile wie beispielsweise sein Gesicht in die Jonglage einfließen lässt.Die rhythmischen Sportgymnastinnen vompräsentieren sich im zweiten Durchgang deutlich präziser als bei ihrer Nummer vor der Pause. Zudem unterstreicht die emotionalevon Komponist und DJ Rick Jurthe mit zweistimmigem Gesang von Jonas Fritsch und Anika Reichert die schönen Bilder, die die Mädels aus Sachsen-Anhalt in ihren blauen Outfits malen, goldrichtig. Ohnehin geht das Konzept der Produktionsleitung um Wolfram Wehr-Reinhold und Regisseurin Heidi Aguilar, den im Vorjahr eingeschlagenen Weg, mit Live-Musik zu arbeiten, auf. Erneut wurden hierfür FOXOS mit ihren atmosphärischen Klängen verpflichtet, diesmal jedoch durch eine weibliche Stimme angereichert.Diesorgen für juckende Füße, denn bei ihrer Sprunggewalt am „Butterfly-Trampolin“ (ein langes Trampolin, dessen äußere Drittel wie Schmetterlingsflügel schräg zueinander gestellt werden, möchte man gleich selbst hüpfen. Auf dem Fasttrack vollführen sie reihenweise Salti. Besonders cool daran: Sieht die Leistung von Frauen bei vielen Sportarten im direkten Vergleich zu den Männern für den Betrachter meist deutlich weniger spektakulär aus, steckt die einzige Frau der Catwall Acrobats ihre drei Kollegen auf beiden Geräten sogar in die Tasche. Die Partnerakrobatik vonsorgt zum Abschluss nicht nur beim Internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo für Begeisterung, sondern auch beim Feuerwerk der Turnkunst in München. Obendrein schließt die Nummer, die vom Song „Singing in the Rain“ unterlegt wird (nicht alles wird live von den 2gether Musikern gespielt) musikalisch die Brücke zum Auftakt zum TSV Pliening-Landsham.