Ehrung Meister und Aufsteiger in Neusäß

• Fußball, TSV Neusäß, Jugend E2, Meister U11-E2-Junioren Gruppe Kreis Augsburg• Fußball, TSV Neusäß, Jugend F1, Meister U9 Junioren F1 Spielgruppe Augsburg• Fußball, TSV Steppach, Jugend E1, Meister U11 E1-Junioren Kreis Augsburg• Fußball, TSV Täfertingen, Jugend E1, Meister U11 E1-Junioren Kreis Augsburg• Fußball, JFG Lohwald, Jugend D2, Meister U 13 D2-Junioren Kreis Augsburg• Fußball, JFG Lohwald, Jugend D3, Meister U 12-1 D3-Junioren Kreis Augsburg• Fußball, JFG Lohwald, Jugend C2, Aufsteiger in die Kreisklasse Augsburg• Fußball, JFG Schmuttertal, Jugend D2, Meister U13-D2-Junioren• Fußball, JFG Schmuttertal, D-Jugend, Landkreismeister U13 D-Junioren• Schwimmen, Schwimmteam Neusäß, Schwäbische Jahrgangsmeister der Lang-oder Kurzbahn• Rettungsschwimmen, Wasserwacht Steppach, Stufe 3, Kreismeister Augsburger-Land und Schwäbischer Meister 2016• Schach, TSV Steppach, Steppach 1, Aufstieg in die Kreisliga 1 des Schachverbandes Augsburg• Sportschießen Luftgewehr Auflage, SSG Edelweiß Ottmarshausen, 1. Mannschaft Senioren männlich Klasse B und C (<65 Jahre), Meister der Bezirksoberliga• Kegeln, SV Ottmarshausen, 1. Mannschaft, Meister Kreisklasse• Tischtennis, SpVgg Westheim, 4. Herrenmannschaft, Meister in der 3. Kreisliga• Tischtennis, SpVgg Westheim, 3. Herrenmannschaft, Meister in der 2. Kreisliga• Tischtennis SpVgg Westheim/TSV Neusäß, Jugend, Meister der Jugend 1. Kreisliga• Handball, TSV Neusäß, männliche A-Jugend, Meister in der überregionalen Bezirksliga• Fußball, JFG Lohwald, U19 Junioren, Landkreismeister U19 Junioren A-Jugend• Fußball, SV Ottmarshausen, 2. Mannschaft, Meister Saison der Klasse A Nordwest Reserve• Fußball, SpVgg Westheim, 1. Mannschaft Herren, Meister der Kreisklasse Augsburg Nordwest