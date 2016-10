Aikido-Trainer beim TSV Steppach besteht Prüfung zum 4. Dan (1. Meistergrad)

Wir Aikidoka des TSV Steppach gratulieren ihm herzlich zum 4. Dan, den er sich in jahrzehntelangem, unermüdlichem Fleiß redlich verdient hat! Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen Sensei als Trainer haben! Von seinem großen Erfahrungsschatz und der hohen Qualität seiner Techniken profitieren wir schon lange. Seit vielen Jahren nimmt er jede Woche den Weg von Mering auf sich, um in Steppach das Kinder-, Jugend- sowie das Erwachsenentraining zu leiten.Wer Interesse an einem Training mit unserem frischgebackenen Sensei hat, kann gerne donnerstags beim TSV Steppach zu einem Probetraining vorbeikommen.Nähere Informationen gibt es unter der E-Mail-Adresse aikido@tsv-steppach.de, Telefon 01578/6528758 oder auf unserer Website hier