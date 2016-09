Aikido Anfängerkurs - Effektive Selbstverteidigung für Jung und Alt beim TSV Neusäß

Unser Einführungskurs startet am 7. Oktober 2016 um 19:45 Uhr in der Eichenwaldhalle in Neusäß. Lernen Sie die faszinierende Kampfkunst Aikido im TSV Neusäß kennen.

Aikido wird zwar den traditionellen Kampfkünsten zugerechnet aber alle äußeren Anzeichen eines Kampfes fehlen. Die ausgeführten, eleganten und fließenden Bewegungen erwecken eher einen tänzerischen als aggressiven Eindruck. Dabei sind die eingesetzten Techniken jedoch hochwirksam, die sich entfaltenden Prinzipien von Harmonie (Ai) und geistiger Energie (Ki) sind ebenso auf das alltägliche Leben und seine Konflikte übertragbar. Neben dem Selbstverteidigungsaspekt bietet Aikido ein hervorragendes Training für den Kreislauf sowie den Rücken- und Wirbelsäulenbereich.Mit einem Anfängerkurs erleichtern wir allen, die sich angesprochen fühlen oder Aikido ausprobieren möchten, den Einstieg. Wir bieten ihnen einen Raum, ein neues Lebensgefühl zu aktivieren und neue Impulse zu erfahren.Weitere Informationen zum Kurs bekommt man über Abteilungsleiter, Manfred Mayer, Mob. 0173/1818944 oder über die Jugendleiter Thomas Beck, Tel. 0821/469700. Ebenso kann man sich im Internet unter http://www.tsv-neusaess.de informieren oder Sie senden uns ein Email an aikido@tsv-neusaess.de.