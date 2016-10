Interesse bei Neusässer Firmen geweckt!

Neusäß : Stadthalle |

Neusässer Firmen und Einrichtungen, die auf der Suche nach Azubis für 2017 sind, Praktikaplätze zu vergeben haben oder sich bei Neusässer Jugendlichen vorstellen möchten, können sich jetzt beim Jugendkulturhaus Stereoton melden.

Das Jugendkulturhaus Stereoton ist bereits mitten in den Vorbereitungen für die Job-Info-Börse 2017. Dabei können sich gerne noch ortsansässige Firmen, bis zum 22.11.2016 anmelden. Unter Umständen haben interessierte Firmen die Möglichkeit schon 2017 als Austeller an der Job-Info-Börse teilnehmen zu können.



Am 10.02.17 – 10:00 bis 12:30 Uhr - findet, die in Neusäß gut etablierte Job-Info-Börse statt. Wie in den vergangenen Jahren stellen in erster Linie Neusässer Firmen ihren Betrieb und Ausbildungsmöglichkeiten vor. Viele der teilnehmenden Unternehmen bieten auch Praktika-Möglichkeiten an, die ein erster Schritt Richtung Berufsleben sein können.



Zusätzlich bietet die Job-Info-Börse 2017 den Besuchern die Möglichkeit, sich Informationen zu verschiedenen Weiterbildungen und zur allgemeinen Berufswahl einzuholen.



Im Gegensatz zu den großen, bekannten Messen haben dort Aussteller und Besucher Zeit, um persönliche Gespräch miteinander zu führen. So können neben Informationen rund um die jeweiligen Berufsbilder auch Ausbildungsinhalte besprochen werden und ein erster Kontakt zwischen potentiellen Azubis und Firmen hergestellt werden. Das ganze wird durch Vorträge ergänzt.



Achtung:

Sie möchten sich mit Ihrer Firma zukünftig bei der Börse beteiligen? Dann setzen Sie sich mit uns unter 0821/467474 oder stereoton@jugendkulturhaus.de in Verbindung