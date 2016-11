Mit Toleranz seinen Mitmenschen begegnen: Achte Neusässer Friedensnacht setzt Zeichen für den Frieden und gedenkt der Opfer von Kriegen und Gewalt

Die Neusässer Friedensnacht findet traditionell am Vorabend zum Volkstrauertag statt. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Neusäß, der evangelischen und katholischen Pfarreien sowie der Soldatenkameradschaften und Neusässer Verbände. Bei der Friedensnacht soll der gefallenen Soldaten und der Opfer der Weltkriege sowie aller kriegerischen Auseinandersetzungen gedacht werden. Aber auch Opfern von Terroranschlägen und Menschen, die ihr Leben im Einsatz für die Allgemeinheit verloren haben oder indem sie Zivilcourage zeigten, soll gedacht werden. Damit soll in Neusäß ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden und alle Menschen sollen dazu aufgerufen werden, sich für den Frieden – auch schon in kleinen Dingen, die jeder Mensch selbst beeinflussen kann – einzusetzen.Im Anschluss an die allgemeine Feier wurden die Trauerkränze für die Kriegerdenkmäler und die Friedenslichter, die an der Altarkerze angezündet worden waren, in alle Stadtteile entsandt. Dort fanden an den Kriegerdenkmälern die Gedenkfeiern mit Kranzniederlegung statt. In den Stadtteilen Hammel und Täfertigen organisierten die jeweiligen Soldatenkameradschaften und Feuerwehren einen Fackelumzug durch den Ort zu den Kriegerdenkmälern. Darüber hinaus wurde im Jugendkulturhaus Stereoton an der Feuerstelle ein Licht für den Frieden entzündet. In der Emmauskirche trug Pfarrer Christian Agnethler Friedenstexte, unterstütz vom Gospelchor, vor. In St. Stephan waren die Bürgerinnen und Bürger zu einem Taizégebet eingeladen.