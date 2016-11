Knotenpunkt für soziale Angebote: Familienstation offiziell eröffnet

Kontaktdaten Familienstation Neusäß

Nach Stadtbergen eröffnet in Neusäß nun die elfte Familienstation im Landkreis Augsburg. „Wir haben damit flächendeckend ein Netz aufgebaut, das seinesgleichen sucht“, freute sich Landrat Martin Sailer. „Die Anforderungen in der Familie ändern sich permanent“, meinte Sailer, deshalb sei es wichtig, dass es Einrichtungen gebe, welche bei den unterschiedlichsten Fragestellungen unterstützen und weiterhelfen können.„Der Landkreis hat mit den Familienstationen ein niederschwelliges Angebot zur Beratung von Familien geschaffen“, nannte Erster Bürgermeister Richard Greiner einen entscheiden-den Vorteil der Familienstationen. „Man sollte nicht so lange warten bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern bereits vorher aktiv werden.“ Präventivarbeit, Beratungen und ein offenes Haus, an das sich jeder wenden kann, seien deshalb wichtige Voraussetzungen, um Familien frühzeitig gegebenenfalls zu unterstützen und ihnen Hilfe anzubieten.Das Alte Rathaus in der Bgm.-Kaifer-Straße soll zu einem Begegnungszentrum und einem Haus für soziale Nutzungen werden. Mit den weiteren Nutzern des Alten Rathauses, dem Freiwilligen-Zentrum Neusäß e. V. und der Ökumenischen Sozialstation Neusäß-Diedorf-Dietkirch e. V. sowie der Volkshochschule Neusäß können wertvolle Synergieeffekte geschaffen werden. Ein Konzept, das sich laut Richard Greiner, beim Haus der Musik und Jugendkultur an der Daimlerstraße bereits bewährt hat. Hier befinden sich mehrere Vereine sowie das Jugendkulturhaus Stereoton unter einem Dach, wodurch sich gemeinsame Projekte, Erfahrungsaustausch und gegenseitige Hilfestellungen entwickelt haben. Die ersten Kontakte hat Andrea Baumann im Alten Rathaus bereits geknüpft und fühlt sich gut aufgenommen. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben.“ Neben den Beratungen möchte Baumann das weitere Angebot entsprechend der Bedürfnisse und der Nachfrage der Neusässer ausbauen. So wären Themenabende, Elternkurse, Treffs, Vorträge oder ein Familienfrühstück zum Beispiel denkbar.Frére-Roger-KinderzentrumBürgermeister-Kaifer Str. 1086356 NeusäßTelefonnummer.: 0821/65 07 09 55Mobil: 0151/22 021 204info@familienstation-neusaess.deAnsprechpartnerin: Andrea Baumann (Dipl. Sozpäd. FH)Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 08.30 Uhr bis 12.30 Uhrauch Termine nach Vereinbarung