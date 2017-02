Erich Dehler erhält das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten: Für seine Verdienste um die Ökumenische Sozialstation Neusäß-Diedorf-Dietkirch wird der Neusässer ausgezeichnet

Erich Dehlers Engagement erstreckt sich auf viele Felder. Insbesondere um die der Ökumenische Sozialstation Neusäß-Diedorf-Dietkirch hat er sich große Verdienste erworben. Als er den Vorsitz der Einrichtung, die professionelle Hilfe im Krankheits- und Pflegefall anbietet, übernahm, „war die Situation nicht einfach“, wie Hintersberger in seiner Laudatio betont. Mit „Kompetenz, Erfahrung, Herzblut und Leidenschaft“ baute er eine solide finanzielle Struktur auf, wovon die Sozialstation noch heute profitiert. Dehler war über zehn Jahre Vorsitzender und ehrenamtlicher Geschäftsführer und begleitete den Übergang vom Verein in eine gemeinnützige GmbH im Jahr 2014. Bis Mai 2016 war er deren Vorsitzender.Das Ehrenamt halte die Gesellschaft zusammen, sie ist „ihr Kit“, wie Hintersberger erläutert. Damit der Zusammenhalt in der Gesellschaft klappe, spielten Menschen im Ehrenamt eine tragende Rolle. Daher sei das Ehrenzeichen des Bayerischen