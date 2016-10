Bürgerversammlungen in Neusäß und Westheim

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadtteile Neusäß und Westheim sind herzlich zu den nächsten Bürgerversammlungen in Neusäß und Westheim eingeladen. Im Rahmen dieser Veranstaltungen stehen im Anschluss an den Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters die Vertreter der Verwaltung für die Fragen der Bürger zu Verfügung.



Die Mitarbeiter der Verwaltung bitten darum, alle Anträge, die in den Bürgerversammlungen behandelt werden sollen, spätestens fünf Tage vor den einzelnen Terminen bei der Stadtverwaltung einzureichen.



Termine:

Stadtteil Neusäß: Mittwoch, 23. November, 19.00 Uhr

Gasthaus Schuster, Hauptstraße 7



Stadtteil Westheim: Mittwoch, 30. November, 19.00 Uhr

Pfarrsaal St. Nikolaus von Flüe, Von-Ritter-Straße 6

