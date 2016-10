8. Neusässer Friedensnacht am 12. November

Neusäß : Neusäß |

Die Stadt Neusäß lädt gemeinsam mit den evangelischen und katholischen Neusässer Pfarreien sowie Neusässer Vereinen und Verbänden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger am Vorabend des Volkstrauertages zur „Neusässer Friedensnacht“ ein.



Am Samstag, 12. November, soll der gefallenen Soldaten und der Opfer der Weltkriege, gleichzeitig aber auch der Opfer jüngerer Gewaltdelikte und der Menschen, die ihr Leben im Einsatz für ihre Mitbürger lassen mussten, gedacht werden. Ziel der „Neusässer Friedensnacht“ ist es, das Bewusstsein für den Volkstrauertag und die Forderung nach Frieden in der Bevölkerung sowie das gemeinschaftliche und generationenübergreifende Gedenken zu stärken.

Programm 18.00 Uhr, Pfarrkirche St. Ägidius, Ökumenischer Gottesdienst:

Die Predigt hält Pfarrer Dr. Markus Schrom, die Liturgie feiert Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Posaunenchor der Philippuskirche. Außerdem wird im Rahmen des Gottesdienstes ein Licht für jeden Stadtteil entzündet. Dieses wird als Friedenslicht in einer Laterne mit den jeweiligen Trauerkränzen zu den Kriegerdenkmälern in die Stadtteile gebracht.



19.00 Uhr, Kirchenvorplatz St. Ägidius, Gedenkfeier:

Rede 1. Bürgermeister Richard Greiner, musikalische Umrahmung Stadtkapelle Neusäß.



circa 19.30 Uhr, Gedenkveranstaltung an den Kriegerdenkmälern in den einzelnen Stadtteilen: Ansprache sowie Niederlegung der Kränze und Friedenslichter mit den Freiwilligen Feuerwehren, Soldatenkameradschaften, Stadträten und Bürgern. In Westheim und Ottmarshausen finden die Gedenkfeiern an den Kriegerdenkmälern im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 13. November, statt.



ab 19.30 Uhr wird an der Feuerstelle des Jugendkulturhauses Stereoton, Daimlerstraße 3a, ein Feuer für den Frieden entzündet.



20.00 Uhr, Evang. Emmauskirche, Neusäß:

„Text und Töne“: Friedenstexte mit Pfarrer Christian Agnethler und dem Gospelchor



21.00 Uhr, Kath. Kirche St. Stephan, Hainhofen:

Taizégebet mit Pfarrer Karl Freihalter



Des Weiteren finden in Hammel und in Täfertingen im Rahmen der Neusässer Friedensnacht wieder Fackelumzüge statt.



Fackelumzug in Hammel

Im Anschluss an den Gottesdienst und die Gedenkfeier in St. Ägidius am Samstag, 12. November, laden die FFW Hammel und die Reservisten- und Soldatenkameradschaft Hammel zu einem Fackelumzug in Hammel zum örtlichen Kriegerdenkmal ein, um dort aller Gefallenen und Verstorbenen des Stadtteils gemeinsam zu gedenken. Treffpunkt ist um ca. 19.30 Uhr am Wegkreuz an der Weggabelung (Gailenbacher Straße) in Hammel.



Fackelumzug in Täfertingen

Die Soldatenkameradschaft Täfertingen lädt alle Täfertinger Ortsvereine, Bürgerinnen und Bürger ein, nach der allgemeinen Gedenkfeier auf dem Kirchenvorplatz St. Ägidius am 12. November bei der traditionellen Feier am Kriegerdenkmal in Täfertingen aller Gefallenen und Verstorbenen gemeinsam zu gedenken. Beginn ist um circa 19.45 Uhr beim Gasthof Schmid mit einem Fackelzug aller Beteiligten sowie der Stadtkapelle Neusäß zum Kriegerdenkmal. Dort wird es eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung geben und im Anschluss erfolgt die Rückkehr zum Gasthof Schmid. Zum Abschluss ist für alle, die möchten, ein Beisammensein im Gasthof Schmid vorgesehen.