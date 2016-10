der Mikrowellenkürbis

Der Standbesitzer sagte mir, Deckel abschneiden, Kerne entfernen, mit Frischkäse oder Hackfleisch oder ......füllen. In der Mikrowelle mit 700 Watt ca. 7 - 8 Minuten in einem Gefäß ohne Deckel garen. Dann halt einfach prüfen, ist er mir so weich genug.Ich habe ihn mit Frischkäse gefüllt, etwas Oregano dazu...........und kann nur sagen, köstlich!Im Internet gibt es dazu viele Rezeptideen. Also, einfach ausprobieren und genießen.