Das Justus-von-Liebig-Gymnasium im 51. Schuljahr

VIELFALT – Innovation – Verantwortung

Vielfalt – INNOVATION – Verantwortung

Vielfalt – Innovation – VERANTWORTUNG

51. Schuljahr – Gemeinschaft, Freude, Erfolg

Im Rahmen der Ausarbeitung eines Konzepts zur weiteren Schulentwicklung wurden verschiedene Dreiklänge als mögliches Schulmotto diskutiert. Schließlich fiel unsere Entscheidung auf „“.Das 51. Schuljahr seit Gründung des Justus begann mit den letzten Veranstaltungen zur: Der ehemalige Justus-Schülertrat mit seinem Programm „Lügen aber ehrlich!“ auf. Kollege und Autorführte unter anderem mit einigen Justus-Schüler/innen das Musical ‚Handy Blues‘ in der Stadthalle Neusäß auf.Im Sinne der Stärkung des mathematisch-naturwissenschaftlich-technologischen Profils bewarb sich das Justus unter der Federführung von Frauaus dem Direktoratsteam erfolgreich um die Aufnahme in den Kreis derEbenfalls von Frauinitiiert, fanden die ersten zwei Begegnungen im Rahmen des von der Europäischen Union gefördertenstatt, bei dem das Justus mit Schulen aus England, Rumänien und Kroatien zusammenarbeitet.Auf den Weg gemacht hat sich das Justus, was die dezidiert geplanteangeht. Dankenswerterweise hat Frauaus dem Direktoratsteam viel Kraft und Gehirnschmalz in die Ausarbeitung und in die Gremienarbeit gesteckt, so dass sich das Ergebnis wahrlich sehen lassen kann.Auf den Weg gebracht wurde die. Gerade im Hinblick auf die Studien- und Berufsorientierung wird sich hier ein Mehrwert ergeben.Die Verbesserung derkam in diesem Schuljahr einen deutlichen Schritt weiter. Die Sanierung bzw. Neuausstattung unsererwar schon im September abgeschlossen. Vielewurden schon verwirklicht oder sind auf den Weg gebracht. Dazu gehört in derdie Neuausstattung der Sitzbereiche mit Teppichböden und Sofas. Zudem wurden alle Unterrichtsräume mitausgestattet; und die Bereitstellung vonin all diesen Räumen hat begonnen. Diese Erfolge beruhen auf der hervorragenden Zusammenarbeit mit dembzw. demunter der Führung vonIn einergedachten wir am 16. November 2015 der Opfer der islamistischen Terroranschläge von Paris. Das Schweigen stand auch für „das Versprechen, unsere Werte zu leben und zu verteidigen – und sie anderen zu gewähren – in Europa und der Welt“. Leider nahm der Schrecken in diesem Schuljahr kein Ende; immer wieder galt es, neue Anschläge, neue Mordtaten im Unterricht zu besprechen und aufzuarbeiten: Istanbul, Orlando, Nizza, München, Ansbach, …Infolge der vorübergehenden Belegung der von uns mitbenutzten Realschulsporthalle von Januar bis Pfingsten wurde einentwickelt. Damit leistete auch das Justus einen Beitrag zur Linderung der Flüchtlingsherausforderung.haben dasbestanden. Mit ihrer Entlassung haben sie Verantwortung für sich übernommen, das Beste aus ihrem weiteren Leben zu machen. Sie werden auch Verantwortung für andere tragen, vielleicht auch einmal für künftige Justus-Schüler/innen.Bei aufmerksamer Lektüre obiger Ausführungen wird der einen oder dem anderen sicher aufgefallen sein, dass neben dem Motto ‚Vielfalt, Innovation, Verantwortung‘ noch ein anderes Motto stehen könnte:. Die Justus-Schulgemeinschaft hat ein weiteres erfreuliches Jahr erfolgreich ihrer Schulgeschichte hinzugefügt.Stefan Düll, M.A.OberstudiendirektorSchulleiter, Seminarvorstand