Martinsfest und Tag der offenen Tür im Waldorfkindergarten Knospe

Neusäß : Waldorfkindergarten Knospe |

am Samstag den 12. November von 14.00 -17.00 Uhr finden unser alljährliches Martinsfest und Tag der offenen Tür im Kindergarten Knospe statt.



Sie sind herzlich eingeladen, den Kindergarten an diesem Tag selbst zu erleben und sich ein Bild von der Atmosphäre zu machen.



Es werden für alle Gäste Tee, Kaffee und Kuchen serviert. Und auf die Kinder warten wie in jedem Jahr verschiedene Kinderaktivitäten und ein Puppenspiel. Auch kann am Lagerfeuer Stockbrot gebacken werden und ein Punsch getrunken werden.