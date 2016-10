Lichterglanz & Engelsstimmen

Neusäß : Kulturgärtnerei Reuß |

Musikalisches Lichterfunkeln und himmlisches Dinieren mit Martina Riegg und ihrem Ensemble Classic-inTune amin der Kulturgärtnerei Reuß Neusäß / WestheimWenn die Tage wieder kürzer werden, der Duft von Tannenzweigen und weihnachtlichen Gewürzen in der Luft liegt und allmählich die besinnliche und gemütliche Advents- und Weihnachtszeit naht, ist es wie alle Jahre wieder Zeit für zauberhafte und herzerwärmende Konzertmomente mit dem Ensemble Classic-inTune in den märchenhaft geschmückten und illuminierten Gewächshäusern der Kulturgärtnerei Reuß.Wir freuen uns, Ihnen unser neues Winterprogramm mit beliebten und bekannten Melodien präsentieren zu können, das alles andere ist als Schnee von gestern.Unsere Konzerte sind ein Füllhorn von wunderschönen Darbietungen, lukullischen und visuellen Genüssen auf höchstem Niveau und erfrischenden Überraschungen für die ganze Familie. Tauchen Sie mit uns ein, in eine Winterzauberweihnachtswelt, die all Ihre Sinne zutiefst berühren wird. Genießen Sie inmitten von goldenem Funkeln 1000er Lichter und Kerzen, traumhafte Stimmen, herrliche Gerüche, fröhliche, beschwingte, besinnliche und unvergessliche Momente.Natürlich werden Sie wie gewohnt von Torsten Ludwig und seinem Kochteam "Die Tafeldecker" mit winterlichen Gaumenfreuen, die exklusiv für dieses Event kreiert wurden verwöhnt.Flanieren Sie nach Herzenslust in einem von den Floristen liebevoll gestalteten, stimmungsvollen Weihnachtsmärchen zwischen leuchtende Kerzenarrangements, prächtige Adventskränze und ausgefallener Weihnachtsschmuck.Leckere Plätzchen, feinste Lebkuchen, Glühwein und Punsch vom Cafè am Stadtpark machen diese Wintereinstimmung perfekt.Lassen Sie sich von uns in vorweihnachtliche Stimmung tragen.Wir freuen uns auf Sie.Martina Riegg I SopranAnneken Hasche I SopranFlorian Dengler I BaritonEngelsstimmenchorLiane Christian I FlügelKristina Dumont I VionineKlaus Türk I KlarinetteFranz Tirel I ModerationKarten sind ab dem 26. Oktober 2016 an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:Gärtnerei Reuß Von-Rehlingen-Str. 21 NeusäßBücher Max Georg-Odemer-Str. 2 aTextilreinigung Kuchenbauer Neusäß + Stadtberger MarktEintrittskarte Vorverkauf 18,00.- Euro Abendkasse 20,00.- EuroKinder bis 14 Jahre sind frei.Speisen und Getränke gehen extra.Unsere Vorstellungen sind sehr gut besucht und die Karten schnell vergriffen.Wir empfehle einen rechtzeitigen Kauf Ihrer Karten.Die Glashäuser sind bestuhlt und gut beheizt.