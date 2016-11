HORIZONT & friends auf WINTERTOUR 2016

Start ist wie jedes Jahr bei der Langen Shopping-Night auf dem Kinderweihnachtsmarkt auf dem Moritzplatz in Augsburg.Schauen Sie vorbei und genießen in dem Trubel der Shopping-Night weihnachtliche Musik und stimmen sich auf die kommende Adventszeit ein.Weitere Termine der WINTERTOUR 2016:4. Dezember ab 16 UhrWaldweihnacht auf Gut Mergenthau11. Dezember ab 19 UhrFinale des Haunstetter Christkindlmarkt beim Gasthaus SetteleZu Gunsten des BUNTEN KREISES wird das Engagement der Aktiven unterstützt. Auch der musikalischer Beitrag ist ein kleines Danke und gleichzeitig die Einladung um möglichst viel für den guten Zweck zusammen zu bekommen.18. Dezember um 10.30 UhrFamiliengottesdienst in St. Felizitas / BobingenDas Highlight der Tour findet am 4. Advent - 18. Dezember um 18 Uhr in der Hessingkirche / Göggingen statt - das Weihnachtskonzert unter dem Motto:MENSCHENsKINDer ... was verbindest Du mit diesem Ausspruch?Gemeinsam werden beim Weihnachtskonzert mit Musik und Texten mögliche Antworten gefunden.30. Dezember ab 19 UhrWinterglühen auf dem Rathausplatz / GersthofenAbschluss der WINTERTOUR und by by 2016. Bei Livemusik gemeinsam die Zeit zwischen den Jahren unter freiem Himmel verbringen. Raum für Plausch, Freunde und mehr ...Mehr zu HORIZONT & friends finden Sie hier