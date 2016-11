"Geschenke mit Herz"

Seit mehr als zehn Jahren werden in der Vorweihnachtszeit an der Eichenwaldschule weihnachtlich gestaltete Schuhkartons mit Spielsachen, Schulheften, Hygieneartikeln und Kleidungsstücken gefüllt, bzw. abgegeben. Mit dieser Aktion werden zu Weihnachten weltweit Kinder in Not beschenkt. Ohne das tolle Engagement unserer Schüler, deren Eltern und Lehrer sowie der vielen ehrenamtlichen Humedica-Mitarbeiter hätten viele der glücklichen Empfänger nicht einmal eine eigene Zahnbürste oder eine warme Mütze. Deshalb sind wir sehr zufrieden und glücklich, dass wir dieses Jahr dem Humedica-Abholdienst die stolze Anzahl von .... Päckchen übergeben konnten. Vielen Dank fürs Mitmachen!!!!!!!Sonja Christensen / November 2016