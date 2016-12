"Und was ist daran so schlimm?""Als ich aufwachte, fehlte die Hälfte der Matratze!"Harald zu seinem Freund:"Weißt du, wenn ich Namen von Liebespaaren in Bäumen eingeritzt sehe, denke ich nicht: 'Ach, wie süß.' Nein, ich denke: 'Erstaunlich, wie viele Leute ein Messer zu einem Date mitbringen!"'