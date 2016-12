Wie könnte das Steppacher Dreieck attraktiver werden?

Das Steppacher Dreieck sollte auf jeden Fall neugestaltet werden. Zum Beispiel könnte ein Café seine Tische im Sommer dort aufstellen, dann würden mehr Menschen auf diesen Platz kommen. Außerdem könnte man einen kleinen Spielplatz für Kinder errichten, dann wäre das Dreieck gleich lebendiger und schöner. Pflanzen dürfen auch nicht fehlen, diese sollten dann aber nicht mehr in tristen Betonkübeln gepflanzt werden.Die Pavillons sollte man abreißen und stattdessen ein paar Sitzgelegenheiten hinstellen. Wenn es dann noch ein bisschen grüner wird im Steppacher Dreieck, dann wäre dort bestimmt mehr Trubel. Auch die angrenzenden Parkplätze laden nicht zum Verweilen ein: Oft kann man nur eine halbe Stunde parken. Man könnte die Parkdauer erhöhen, sodass die Leute länger bleiben können.Unter die Pavillons könnte man Bänke und Tische stellen, das wäre toll. Für die Motorradfahrer würde mir das aber leidtun, da sie diesen Ort gern als Stellplatz benutzen. Dann könnte man das Steppacher Dreieck noch mit schönen Blumen schmücken und im Sommer könnte man Musik spielen. Das würde den Platz gemütlicher und einladender machen.Am Steppacher Dreieck könnte man zum Beispiel Feste feiern, damit es belebter wird. Im Sommer könnte man dort grillen und einfach eine gute Zeit miteinander verbringen. Dafür könnte man mehr Sitzgelegenheiten aufbauen und mehr schöne Blumen wären toll.+++ neusässer Stimmungsbarometer +++Ich wohne in Steppach und bin damit sehr zufrieden. Es gibt tolle Einkaufsmöglichkeiten, da findet man alles, was man so braucht. Und ich finde den Weihnachtsmarkt super.Mit Neusäß sind wir alle sehr zufrieden. Wir wohnen in einer Seniorenwohnanlage und können uns absolut nicht beklagen. In der Nähe gibt es zum Beispiel eine Haltestelle und das Rathaus ist auch ganz leicht zu erreichen. Wir sind glücklich darüber, dass wir in Neusäß wohnen.