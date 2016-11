Weihnachts-Glückswürfelaktion der Aktionsgemeinschaft Neusäß - Gutscheine für das Titania zu gewinnen

Geschenke: Bei derhaben alle Teilnehmer die Chance, einen der insgesamtzu gewinnen. Mitmachen geht ganz einfach: 20 Mitglieder der Aktionsgemeinschaft (die Teilnehmerliste ist auf der neuen Homepage www.aktionsgemeinschaft-neusaess.de zu finden) haben in oder vor ihrem Geschäft einenstehen. In den jeweiligen Läden, im Rathaus am Infopoint und an vielen Ständen auf dem Weihnachtsmarkt sindausgelegt, die jeder Teilnehmer mit seinen Kontaktdaten ausfüllen und abgeben muss. Symbolisch wird dafür ein Weihnachtswürfel an den Baum gehängt.Wer sich letztendlich die Familienkarten für das Titania sichert, wird am letztengekürt. Bei der– gegenüber der „lebendigen“ Krippe – zieht Bürgermeister Richard Greiner zusammen mit einer Glücksfee die zehn Gewinner, die im Nachgang auch benachrichtigt werden. Die AN Neusäß wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg!Bei den angefügten Bildern finden Sie die Gewinnspielkarten, die bei den 20 teilnehmenden Läden und im Rathaus abgegeben werden können, zum Ausdrucken und Ausfüllen.