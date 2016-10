Vor-Adventsmarkt in Ottmarshausen

Neusäß : Holzbachstr. 29a Ottmarshausen |

Stressfreier Geschenkekauf

Sie geraten am Ende des Jahres immer wieder in Stress, weil sie kurz vor knapp noch Geschenke für Freunde und Familie suchen? Dann besuchen Sie den Vor-Adventsmarkt von Susanne Zingler von „meinlieblingsladen“ am 12. und 13. November, um entspannt in die Weihnachtszeit zu starten.



Hier finden Sie ausgefallene, originelle, handgefertigte und individuelle Geschenke für die ganze Familie. Wie wäre es mit liebevoll gestalteter Babykleidung, kuscheligen Decken und Kissen oder individuellen Handtüchern und Turnbeuteln mit dem Namen des Beschenkten? Außerdem gibt es selbstgemachten Schmuck, Täschchen und vieles mehr von Susanne Zingler und weiteren Hobbykünstlern.



Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen Lagerfeuer, Getränke, Gebäck und Herzhaftes. Dabei können Sie auch noch etwas Gutes tun: Der Erlös des Getränke- und Speisenverkaufs geht an das Familienpflegewerk Station Augsburg. Außerdem erzählt Herr Fischer von „Bücher Max“ am Samstagnachmittag Geschichten für die Kinder.



Der „meinlieblingsladen“-Vor-Adventsmarkt von Susanne Zingler findet am Samstag, den 12. November von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 13. November von 12 bis 17 Uhr in der Holzbachstraße 29 a in Neusäß-Ottmarshausen statt.