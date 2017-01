Ü-30 Party Neusäß - Tanzen, Flirten, Feiern

Auf die 1. Ü-30-Party bei eisigen Temperaturen im Januar folgt hoffentlich am 3. März die zweite Party des Jahres 2017 unter schon wärmeren Witterungsbedingugen, so dass man auch einmal nachts draußen frische Luft schnappen kann, wenn die Temperaturen auf der geräumigen Tanzfläche zu heiß werden, weil die DJs zuviel Gas geben an den Mischpulten.Im Herbst können die Partyprofis von Ebbs ein erstes Jubiläum feiern. Seit 10 Jahren locken sie dann das Publikum aus nah und fern regelmäßig in Scharen auch nach Neusäß, und haben darunter nicht wenige Stammgast gewonnen. Selbstverständlich sind auch immer wieder „Newcomer vor Ort. Der Mega-Party-Spaß versetzt alle Fans, die heiß sind aufs Tanzen, und auch die, die „nur“ zuhören und zuschauen wollen, im Nu in richtige Feierlaune.Kult DJ Alex Wangler von Radio Hitwelle und Kollegen bringen das Publikum regelmäßig bis tief in die Morgenstunden in Schwung mit dem besten Sound der 80er und 90er Jahre, mit begehrten Oldies, aber auch den neuesten Charthits. Dazu genießt man den einen oder anderen Drink und raffinierte Cocktails in angenehmer Gesellschaft Gleichgesinnter in lockerer, aber stets gepflegter Atmosphäre – darauf legen Partymacher wie Partygänger größten Wert - da kommt richtiges Party-Feeling auf.Natürlich erhalten alle Gäste, die vor 22 Uhr kommen, wie immer zum Warm-Up ein Glas Prosecco gratis.Eintrittskarten sind im Kartenvorverkauf der Stadthalle Neusäß erhältlich, Tel.: 0821/4606-130, zum seit fast 10 Jahren gleich gebliebenen Preis von 8,00 €.Das nennt man Preisstabilität. Ein weiterer Grund, ausgiebig zu feiern.News unter: www.ue30-neusaess.de , E-Mail info@wv-ro.de