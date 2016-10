Strickcafe Notburga

von 10 - 16 Uhr im Caritas - Seniorenzentrum Notburga, von Rehlingen-Str.42Neusäß-Westheim einen Basar.Es werden für den Herbst / Winter handgefertigte Accessoires ( Ponchos,Mützen, Schals, Stirnbänder,Handschuhe und Socken) angeboten.Desweiteren gibt es Filzschuhe,Filztaschen,Rollstuhldecken,FANartikel undTopflappen für die Plätzchen - Backstube und vieles mehr.Der Verkaufserlös geht zu Gunsten der Heimbewohner.So konnten wir bereits u.a. Parkbänke sowie ein Grill für den Sinnesgarten gestiftet werden. Auch dieses Jahr sollen an der Nikolausfeier wieder Präsente für alle Heimbewohner verteilt werden.Die Strickdamen stricken / häkeln in geselliger Runde und bedanken sich bei allen Käufern, die all dieses Vorhaben möglich machen.