STEREOTON | Programm Dezember

Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie ihr zusammen mit euren Freunden die Zeit im Jugendkulturhaus gestalten könnt!Macht das stylische Jugendcafé zu eurem neuen Treffpunkt! Lernt neue Leute kennen! Hört Musik! Spielt Musik! Lasst euch die günstigen Getränke & Snacks schmecken oder kocht selbst! Nehmt bei verschiedenen Aktionen teil! Erlebt etwas!Zusätzlich gibt es im STEREOTON regelmäßige Events ab 22:00 Uhr für alle Jugendliche ab 16 Jahren. Ihr wollt eine Party organisieren, eine Band gründen, eure kreativen Arbeiten ausstellen? Dann seid ihr bei uns genau richtig!Wenn ihr eigene Ideen habt, die ihr bei uns verwirklichen wollt stehen wir euch ab JETZT wieder zur Seite!JEDEN DIENSTAG –KICKER 4 FREEFlyer: KICKER4FREE_DienstagJEDEN DONNERSTAG – ObsttagJeden Donnerstag ist Obsttag im Jugendkulturhaus. Alle Besucher_innen des jungen Cafés dürfen sich leckere Früchte gratis schmecken lassen. So lange der Vorrat reicht versteht sich.Ein Buch geben und ein neues nehmen!Es wird getauscht im jungen Café des Jugendkulturhauses STEREOTON!Hast du ein bereits gelesenes Buch, das du nicht mehr brauchst? Zum Geburtstag hast du zweimal das gleiche Buch bekommen? Oder hast du ein paar Bücher in deinem Regal gefunden, die du nicht mehr lesen möchtest?Dann bist du bei uns an der richtigen Adresse!Komm‘ während den Öffnungszeiten (Di.- Fr., 16:00 – 22:00 Uhr) zu uns und tausche dein Buch gegen ein neues in unserer gutbestückten Tauschbücherei aus. Falls du dich von keinem Buch trennen kannst, darfst du dir auch einfach so ein Buch nehmen.Das Jugendkulturhaus Stereoton verfügt über einen Bandübungsraum, der kostenfrei von zwei Bands genutzt werden kann. Derzeit hat noch eine Band Platz in diesem Raum.Seid ihr aus Neusäß und habt Interesse? Dann meldet euch bei uns!Welche Vorteile gibt es bei uns?- Kostenfreie Nutzung für eure Band- Unterstützung für Nachwuchsbands- Auftrittmöglichkeiten im StereotonDonnerstag, 01.12.2016: Türchen-Verlosung für den AdventskalenderDonnerstag, 08.12.2016: Stereoton-BingoFreitag, 09.12.2016: Rock & Blues Jam SessionDonnerstag, 15.12.2016: AvalonFreitag, 16.12.2016: Paincake, AQS & Surreal - LIVEDienstag, 20.12.2016 Cake Pop backen22.12.2016: Weihnachtsfeier mit Waffeln und Punsch selbstgemachtBis 31.12.2016: Selfie ContestDonnerstag, 01.12.2016: Türchen-Verlosung für den Adventskalender18:00 UhrDer Countdown läuft! Bis Weihnachten ist es nicht mehr lange und damit eure vorweihnachtliche Zeit versüßt wird, haben wir einen Adventskalender für euch geplant. Wer am Dienstag kommt, darf einen Zettel ziehen, um dann an dem jeweiligen Datum (nur an unseren Öffnungszeiten) ein „Türchen“ zu öffnen.Donnerstag, 08.12.2016: Stereoton-Bingo18.00 UhrWir spielen BINGO mit dir! Also komm vorbei und gewinne eine Kleinigkeit!Und so geht’s:Jeder bekommt ein Los, das mit Zahlen bedruckt ist. Die Zahlen sind zufällig angeordnet. Das Team des STEREOTONs zieht nun Zahlen – auch per Zufall – und ruft sie laut aus. Wenn du diese Zahl auf deinem Los hast, markierst du sie.Wer als erstes auf seinem Los fünf Zahlen hintereinander – waagrecht, senkrecht oder diagonal – markieren konnte, ruft laut BINGO und hat gewonnen.Freitag, 09.12.2016: Rock & Blues Jam Session20:00 Uhr – 00:00 UhrFür alle, die gerne mit ihrem Instrument experimentieren und improvisieren. Jeder ist herzlich willkommen mit anderen Musikbegeisterten zu jammen. Kommt vorbei!Und falls euch einfach nur interessiert, was der Abend bringt, seid ihr auch herzlich willkommen vorbeizuschauen und zuzuhören.Donnerstag, 15.12.2016: Avalon16:00 – 19:00 UhrStereoton mal anders. An diesem Tag veranstalten wir ein Gruppenspiel mit euch.Also kommt vorbei und seid gespannt! „Let the games begin“ Freitag, 16.12.2016: Paincake, AQS & Surreal - LIVE20:00 Uhr – 00:00 UhrEintritt: 6€Paincake rockt das Stereoton für euch. Erstmals spielte Paincake auf dem OPEN AIR – City Sound. Nun kommen sie erneut ins STEREOTON, um ihr neues Album: Four Seasons zu präsentieren! Außerdem bringt Paincake zweit weitere Bands für euch mit: AQS und Surreal. Freut euch auf einen tollen Konzert-Abend!Kartenvorverkauf: http://paincake.de/ oder direkt im STEREOTON!Dienstag, 20.12.2016 Cake Pop backen17:00 UhrIhr findet Plätzchen backen langweilig? Dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Weihnachtsgebäck mal anders! Gemeinsam backen wir mit euch leckere Cake Pop’s.22.12.2016: Weihnachtsfeier mit Waffeln und Punsch selbstgemachtAn unserem letzten Öffnungstag vor der Weihnachtspause möchten wir mit euch eine kleine Weihnachtsfeier abhalten. Dazu gibt es leckeren Punsch und weihnachtliche Waffeln. Natürlich mit eurer Hilfe selbstgemacht Selfie-Contest in Neusäß! EINSENDESCHLUSS: 31.12.2016Wer präsentiert sich am Besten auf einem Selfie? Wer ist am Kreativsten? Was für Ideen für einen Hintergrund haben Jugendliche? Das und weiteres wollen wir beim Selfie-Contest ermitteln.Das Jugendkulturhaus STEREOTON gibt Jugendliche zwischen 14 – 27 Jahren die Möglichkeit, die alltäglichen Selfies in Szene zu setzten. Dabei wollen wir entdecken, welche_r junge_r Künstler_in sich mit welchen Ideen in den Mittelpunkt stellt. Die Fähigkeiten, die diese Jugendkultur prägt werden aufgezeigt und gefördert. Die Stärken der heutigen Jugend werden herausgearbeitet und es wird aufgezeigt, dass dies ein Teil der Jugendkultur ist.Ab 20 Einsendungen veranstalten wir eine Ausstellung und eine Vernissage mit Prämierung.Wir prämieren die Besten drei Fotos mit 100 €.Und so funktioniert‘s:Step 1: Mit dem Handy ein Selfie schießenStep 2: Vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember 2016 - ein Selfie pro Person- einreichen (mit Kontaktadresse).Ausgeschlossen sind gefährdende, sowie diskriminierende Bilder.Wo? Per Mail: stereoton@jugendkulturhaus.de Per Facebook: Jugendkulturhaus Stereoton Neusäß Per WhatsApp: 0151. 15 85 44 25 Oder persönlich im Stereoton (Daimlerstraße 3a) auf einem Datenträger vorbeibringenDer neue KiKuKa für nächstes Jahr wird im Februar 2017 auf unserer Homepage veröffentlicht und im Einzelhandel ausgelegt.2017 wird es zum ersten Mal eine Online-Anmeldung für den KiKuKa geben.Unter: www.kikuka.neusaess.de können Sie Ihre Kinder dann zu verschiedensten Kursen anmelden.Schon mal zum Vormerken:Kinderfaschingsparty mit Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme am 25.02.2017, für die ganze Familie.