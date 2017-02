STEREOTON LIVE - Das STEREOTON wird seinem Namen noch besser gerecht

startet am 11.02.2017.Durch die Kooperation mit JWL Musik und Vision Seven Media Studios werden wieder jede Menge Gigs im(Daimlerstr. 3a/Eingang Hauptstraße in Neusäß) veranstaltet.Für Februar und März sind bereits einmal in der Woche Live-Konzerte geplant.Einlass ist ab 20:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Optimale Anbindung zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus/ Zug: Bahnhof Neusäß). Ab 16 Jahren.Samstag, 11.02.2017 - Green Beaks / RocFreitag, 17.02.2017 - Nahverkehr: Pop/Rock aus SchwabmünchenFreitag, 24.02.2017 - Defated: Electronicore aus MünchenFreitag, 03.03.2017 - Capo di Capi: Hip Hop aus AugsburgSamstag, 11.03.2017 - Basin City Orchestra: Rock aus NürnbergSamstag, 18.03.2017 - Emyrox: Alternative Rock PunkSamstag, 25.03.2017 - 49 Days: Punk Rock aus MünchenFreitag, 31.03.2017 – Freinacht: Lokaler Deutsch-Rock