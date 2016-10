Neusäß : Biergarten Gaststätte Fuchs |

Noch liegt der Weihnachtsmarkt im "Sommerschlaf", aber fleißige Männer sind schon eifrig beschäftigt mit den Vorbereitungen, damit pünktlich zum ersten Adventswochenende alles bereit ist. Martino Hoerter und seine Helfer bauen auf, reparieren, verschönern und setzen neue Ideen um, um den Steppacher Weihnachtsmarkt noch ein wenig heimeliger und besonders zu gestalten. Außer der Strohburg zum Toben erwartet die Kinder ein herrlicher Spielplatz, die Kinderbackstube, das Pony- und Kamelreiten, ein Märchenzelt und immer wieder der Nikolaus. Sogar für eigene "Biertischgarnituren" in Kindergröße ist gesorgt. Und die Ziegen der lebenden Krippe warten bereits auf Ihre zusätzlichen Streicheleinheiten.



Die Erwachsenen kommen natürlich auch nicht zu kurz. Der Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein, Bratwurstsemmeln und vielem mehr sorgt für vorweihnachtliche Stimmung. Wenn für das leibliche Wohl gesorgt ist, freuen sich die Aussteller mit ihrem in diesem Jahr erweiterten Angebot an handwerklichen Artikeln, Bienenprodukten, Schönem zum Verschenken oder Dekorieren, auf zahlreiche Besucher und Käufer. Liebevoll haben sie auch in diesem Jahr ihr Angebot und die Stände vorbereitet. Und auch eine kuschelige, überdachte Bar lädt zum gemütlichen Glühweintrinken bei jedem Wetter ein.



Ab dem 25. November 2016 strahlt der 17. Steppacher Weihnachtsmarkt im Biergarten der Gaststätte Fuchs in der Alten Reichsstr. 10 im Lichterglanz und wartet auf große und kleine Besucher.



Natürlich wird auch wieder an die gedacht, denen es nicht so gut geht.Die Erlöse von Kinderbacken, der Tombola und dem Weihnachtsbaumverkauf am letzten Sonntag werden wieder zu Gunsten der Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. gespendet. Die preiswerten Tannenbäume lassen sich herrlich auch für die Terrasse oder den Balkon dekorieren und der gute Zweck läßt sie noch einmal so schön erstrahlen.Alle Aussteller des schnuckeligen Weihnachtsmarktes freuen sich auf viele Besucher und wenn es dann noch ein bißchen schneit sieht der Biergarten sehr verwunschen aus.



Die Öffnungszeiten des Marktes an allen vier Adventswochenenden: Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr.