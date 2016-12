Neues aus dem Jugendkulturhaus STEREOTON in Neusäß - Termine im Überblick

Donnerstag, 12.12.2017: Black StoriesDonnerstag, 19.12.2017: Keramik bemalenFreitag, 20.01.2017, Burger & Pommes selbstgemachtDonnerstag, 26.01.2017: Neujahrs-Ausflug: BowlingVernissage Selfie-Contest: Voraussichtlich Januar oder FebruarBlack Stories sind Rätsel, die gemeinschaftlich gelöst werden müssen. Meist sind es nur zwei bis drei Sätze, die eine Situation beschreiben. Durch Fragen, versuchen die Mitspieler aufzulösen, was passiert ist. Derjenige, der die Kurzgeschichte vorliest, liest auch die Lösung im Stillen durch und beantwortet die Fragen der Mitspieler lediglich mit „Ja“ oder „Nein“.Komm‘ um 18:00 Uhr und beweise dich in deiner Rätselkunst.Gestalte in unserer kleinen Keramikwerkstatt deine eigene Müslischüssel, Suppenschüssel oder Teller. Hier kannst du dein eigenes Geschirr-Set, für deine Wohnung, designen. Das Geschirr bekommst du von uns, du kannst aber auch deine eigene Tasse oder Schüssel mitbringen!17:00 UhrKosten: 1,50 € pro KeramikBeginn: 16:00 UhrKosten: 2,00 €Wenn du mitmachst, kostet es nichts.Ciao Fast Food – Hallo Do-It-Your-Self Food!Voll im Trend! Und deswegen kannst du heute bei uns Burger & Pommes selbst machen! Zuerst müssen alle Zutaten eingekauft werden. Danach werden die Burgerpatties selbst zubereitet. Pommes (aus echten Kartoffeln!) dürfen auch nicht fehlen – natürlich selbst gemacht.Die Burgerbrötchen und den Burgerbelag kaufen wir dann aber doch lieber. Käse, Fleisch, Gemüßebratlinge, Avocado, Tomaten, Gurken, Salat & was uns sonst noch einfällt, kann dann einen Platz auf deinem leckeren Burger finden.Wir wollen mit dir und deinen Freunden gemeinsam zum Bowling nach Augsburg. Treffpunkt ist entweder um 19:00 Uhr im STEREOTON oder um 19:30 Uhr im Blue Bowl Augsburg. Ob wir mit den Öffenltichen Verkehrsmitteln fahren oder Fahrgemeinschaften bilden, machen wir vor Ort im STEREOTON aus.Eine Anmeldung ist bis zum 17.01.2017 erforderlich, damit wir die Bowling-Bahn buchen können!Achtung: Das Junge Café hat an diesem Tag nur bis 19:00 Uhr auf!19:30 UhrKosten: 2€ + 2,50€ für die Bowling-LeihschAm 10.02.17 findet die gut etablierte Neusässer Job-Info-Börse statt. Im Gegensatz zu den großen, bekannten Messen haben dort Aussteller und Besucher Zeit, um persönliche Gespräche miteinander zu führen. So können neben Informationen rund um die jeweiligen Berufsbilder auch Ausbildungsinhalte besprochen werden und ein erster Kontakt zwischen potentiellen Azubis und Firmen hergestellt werden. Das ganze wird durch Vorträge ergänzt.Um die Teilnahme der Neusäßer Schulen zu erleichtern, findet die Job-Info-Börse 2017 wieder vormittags statt.Die genaueren Informationen werden in der Broschüre und auf der Homepage: www.jobinfoboerse.de ab Mitte Januar veröffentlicht.Für die neusässer Eltern gibt es 2017 eine Neuerung beim KiKuKa (KinderKulturKalender). Erstmals können die neusässer Kinder online für die Kurse des KiKuKa’s angemeldet werden. Dazu müssen sich die Eltern bzw. die Erwachsenen, die ein Kind anmelden möchten, beim Eltern-Portal anmelden. Es können einzelne oder mehrere Kurse gebucht werden. Da die Aktionen des KiKuKa’s sehr begehrt sind, empfiehlt das Team des STEREOTONs sich frühzeitig anzumelden. Für gewöhnlich kann ein Kind bis zu einem Tag vor Kursbeginn eintragen werden. Mit der Anmeldung erhalten die Eltern dann automatisch eine Bestätigung per E-Mail.Die Seite ist bereits online.Alle weiteren Infos können unter: www.kikuka.neusaess.de eingesehen werden.Zusätzlich wird die Broschüre des KiKuKas im Einzehandel ausliegen.11.02.2017 – Bowling für KIDS25.02.2017 - Kinderfaschingsparty mit Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme, für die ganze Familie!