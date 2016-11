Narrneusia – Start in die Faschingssaison 2016/17

Der Präsident der NARRNEUSIA, Dr. Gerhard Rammel, und die Vizepräsidentin, Birgit Bajaza, gaben sozusagen den „Startschuss“.Beide Showtanzgruppen zeigten kleine Kostproben aus dem neuen Programm.35 Kinder und Jugendliche werden unter dem Mottodie Zuschauer auf eine fröhliche Reise durch die 4 Jahreszeiten mitnehmen.So begegnet man den Bambinis als süße Osterhäschen, trifft am sonnigen Strand auf flippige Girlies, gruselt sich zu Halloween mit schaurig schönen Kids oder erlebt klirrende Eiszeiten mit anmutigen Eisprinzessinnen.Beim Betreten der „Showbühne“ gab es begeisterten Beifall. Moderator Felix Vetter stellte das Prinzenpaar vor.Marina Öttl - wird am Rosenmontag 2017 elf Jahre alt, Sternzeichen Fische – und freut sich jetzt schon auf diesen Tag.Marina ist das 6. Jahr bei der Narrneusia, sie wohnt in Neusäß,ihre Hobbies sind Tanzen und mit Freundinnen treffen. Ihre Lieblingsspeise Chili con carne mit Reis. Sie schwärmt für Justin Bieber und natürlich lautet ihr Lieblingslied „Let me love you“ (von Justin Bieber)Merlin Gottschalk ist 12 Jahre jung, geboren im Sternzeichen WassermannMerlin ist seit drei Jahren bei der NARRNEUSIA, er wohnt in Augsburg.Seine Hobbies sind Tanzen, Segeln, Schlagzeug spielen, Musik machen. Die Lieblingsspeise ist gebackener Camembert.Lieblingssänger Mark Forster, Andreas Bourani, EFF "Hör auf die Stimme"1. Bürgermeister, Richard Greiner, wünschte allen Teilnehmern/innen, dass in der kommenden Saison bei den vielen Auftritten alles gut läuft. Allen, die zum Gelingen beitragen, sprach er ein großes Lob aus.