NARRNEUSIA - Showtanzgruppe 2017

Reich der Götter

entführte die NARRNEUSIA Showtanzgruppe tänzerisch und musikalisch das Publikum. Moderator Felix begleitete dieses Erlebnis.Lebensfreude mit Sirtaki und griechischem Wein gaben einen Blick auf das opulente Leben und Genuss im altem Griechenland.Die Reise führte weiter ins Reich der düsteren Kälte des Nordens, hier konnten Kämpfe zwischen mutigen Kriegsgöttern und feuerspeienden Drachen erlebt werden.Im Land der Pharaonen zeigten sich strahlende ägyptische Gottheiten. In prunkvollen Gewändern am Fuße der Pyramiden gab es ein Schauspiel der Götterverehrung.Um die Herrschermacht über das Rathaus ausüben zu können, erhieltenvom Prinzenpaar des Vorjahres den goldenen Rathausschlüssel.Auch hier überreichte Präsident, Dr. Gerhard Rammel, Geschenke.Ein großes Danke galt auch dem Einsatz der Mannschaft, vielen Helfern, die mit großer Begeisterung in ungezählten Arbeitsstunden zu dem Gelingen der beiden Shows „ins Reich der Götter“ und „Reise durch die 4 Jahreszeiten“ beigetragen haben und auch während der Faschingssaison vollen Einsatz bringen müssen, damit die Shows dargeboten werden können.