NARRNEUSIA - Kinder- und Jugend-Showtanzgruppe 2017

Es wurde an der Jahresuhr gedreht und süße Osterhäschen wirbelten über das Parkett. Flippige Surfer-Girls gab es zu sehen. Auch Halloween zum gruseln wurde nicht vergessen. Entzückende Eisprinzesinnen glitten durch die Winterzeit.Prinz Merlin I. mit seiner Prinzessin Marina der I. verzauberten in kostbaren Kostümen das Publikum.Was mag man noch im Winter? Weihnachten.............und den Schneemann, auch an das wurde in dieser hinreißenden Show erinnert.Damit nun Marina die I. und Merlin der I. regieren können, fehlte noch der goldene Rathausschlüssel. Diesen übergab dann das Prinzenpaar des Vorjahres.Vom Präsidenten der Narrneusia, Dr. Gerhard Rammel, gab es dann noch Geschenke.