myheimat fragt nach: Wie könnte man das vieldiskutierte Problem überfüllter Notaufnahmen lösen?

Man könnte ein weiteres Gebäude für Notfälle aufstellen mit mehr Personal. Da ich allerdings selbst im Pflegebereich tätig war, weiß ich, wie kostenintensiv und schwierig das ist. Vielleicht hilft auch mehr Aufklärung, damit man selbst besser einschätzen kann, ob es sich wirklich um einen Notfall handelt.Gegen überfüllte Notaufnahmen sollte unbedingt Aufklärungsarbeit betrieben werden. Denn es gibt ja auch noch den ärztlichen Notdienst und viele Ärzte kann man bei dringenden Fällen auch ohne Termin erreichen. Das ist vor allem bei Kinderärzten so.Viele Menschen blockieren das Personal für die wirklichen Notfälle, weil sie wegen kleineren Sachen zur Notaufnahme gehen. Manche gehen auch nur dorthin, weil es schneller geht. Aber durch den Hausarzt bekommt man oft auch zügig einen Facharzttermin.Es ist ein Drama, dass manche Leute wegen Zahnweh zur Notaufnahme kommen. Dabei müssen sie nur die Zeitung aufschlagen, denn dort findet man alle ärztlichen Notdienste. Man muss nicht immer gleich ins Krankenhaus, in vielen Fällen kann der Hausarzt helfen.+++ neusäßer Stimmungsbarometer +++Ich gehe gerne in Neusäß einkaufen, denn dort sind alle Geschäfte beieinander und man bekommt alles. Die neuen Verkehrsinseln finde ich allerdings schlecht.An Neusäß gefällt mir am meisten das Umland, denn in der Nähe gibt es tolle Naherholungsgebiete. Die gute Anbindung an Augsburg finde ich auch praktisch. Aber ich finde, dass in Neusäß ein Stadtkern mit Cafés, Eisdielen usw. fehlt, in dem man nicht durch Straßenverkehr gestört wird.