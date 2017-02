Hurra, Hurra, - der KiKuKa ist da! NEU: Die Anmeldung ist ab sofort online!

Der Kinderkulturkalender (KiKuKa) ist da – 2017 gibt es wieder tolle Angebote für Neusässer Kinder. Den Start in diesem Jahr macht das alljährlich gutbesuchte Bowling für KIDS. Dicht gefolgt von einem außergewöhnlichen Event! Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme machen für euch und eure Familie eine Kinderfaschingsparty! Kreativ betätigen kannst du dich 2017 bei einem Hörspiel-Kurs, Ostereier bemalen, Lollis selbst machen, sowie beim Seifenlabor. Willst du deine Eltern positiv verblüffen? Dann mach doch mit beim Knigge-Benimm-Kurs für KIDS.Außerdem kannst du dich künstlerisch und handwerklich ausleben bei unserem Kurs für Recyling-Kunst, in der Holzwerkstatt und beim Theater spielen. Sportlich wird es beim Hip-Hop meets Showtanz. Für Unterhaltung sorgen die Puppenkiste, das Moussong Theater und das Gemeinschaftsprojekt des Stereotons und des Hauses der Musik: ‚Peter & der Wolf‘. Das Konzert mit Erzählungen wird in der Stadthalle Neusäß stattfinden. Im Oktober dreht sich alles um den Kürbis und zum Jahresabschluss‚ gibt’s so manche Kleckerei‘ in der Weihnachtsbäckerei.Der KiKuKa liegt im Neusässer Einzelhandel, dem Rathaus und dem STEREOTON aus.Neusässer Kinder können online für die Kurse des KiKuKa’s angemeldet werden. Dazu müssen sich die Eltern bzw. die Erwachsenen, die ein Kind anmelden möchten, beim Eltern-Portal anmelden. Es können einzelne oder mehrere Kurse gebucht werden. Da die Aktionen des KiKuKa’s sehr begehrt sind, empfiehlt das Team des STEREOTONs sich frühzeitig anzumelden. Für gewöhnlich kann ein Kind bis zu einem Tag vor Kursbeginn eingetragen werden. Mit der Anmeldung erhalten die Eltern dann automatisch eine Bestätigung per E-Mail.Alle weiteren Infos können unter: www.kikuka.neusaess.de eingesehen werden.