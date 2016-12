zuerst flog sie auf meinen Kopf und krallte sich in meine Mütze.danach verfolgte sie mich noch ein stück auf meinem Weg.nun bin ich den Weg schon so oft gelaufen,aber so eine nette Bekanntschaft hatte ich noch nie. :-)))einige bilder von der Taube konnte ich machen,um sie euch zu zeigen.lg.gerda