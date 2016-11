Die Showtanzgruppe der Erwachsenen

Das Reich der Götter

zeigen undseine Tore öffnen! In der allmächtigen Welt der olympischen Götter kann man einen Blick auf die süße und prachtvolle Lebensart der bezaubernden Schönheiten im alten Griechenland werfen - pure Lebensfreude mit Syrtaki und griechischem Wein!Wild und ungezähmt - den von Kraft und Mythos strotzenden Kampf zwischen mutigen Kriegsgöttern erleben und feuerspeiende Drachen im Reich der düsteren Kälte des Nordens.Schließlich wird der sonnen strahlenden Aura ägyptischer Gottheiten ins Land der Pharaonen gefolgt und man kann sich auf ein feierliches Spektakel der Gottesverehrung in prunkvollen Gewändern am Fuße der Pyramiden freuen.wurde auch mit großem Applaus empfangen. Hier die Vorstellung „Ihrer Tollitäten“Verena Volgmann, 27 Jahre, geboren im Sternzeichen SchützeSie ist Tänzerin, Trainerin der Kinder & Jugend Showtanzgruppe und Mitglied des Kreativ- und Produktionsteams der Show für die Saison 2017.Sie wohnt in Friedberg und arbeitet als VertriebsassistentinIhr Hobby ist das Tanzen.Sie hat eine Vorliebe für Harry Potter Filme.Ihre Lieblingsspeise sind Nudeln mit TomatensoßeManuel Menzinger, 18 Jahre, geboren im Sternzeichen JungfrauEr ist Tänzer und kennt die NARRNEUSIA schon sehr lange, auch in seiner früheren Funktion als Techniker bei der Kinder & Jugend Showtanzgruppe.Er wohnt in Augsburg. Zur Zeit absolviert er eine Ausbildung als Physiotherapeut.Auch sein Hobby ist das Tanzen und hat ebenfalls eine Vorliebe für Harry Potter Filme. Pizza ist seine Lieblingsspeise.Beim wunderbaren Buffet mit Köstlichkeiten für jeden Geschmack, ob herzhaft oder süß, gezaubert von Narrneusia-Mitgliedern, konnte jede/r als Abschluss des Abends nach Herzenslust zugreifen.