Bustour mit Bürgermeister Richard Greiner im Rahmen der MarriageWeek

Bustour mit Bürgermeister Richard Greiner durch die Stadt

Im Februar 2017 beteiligt sich die Stadt Neusäß zum zweiten Mal an der MarriageWeek, der Aktionswoche für Ehepaare. Das abwechslungsreiche Programm von Kirchen, Gewerbetreibenden und den beteiligten Stadtgemeinden (neben Neusäß auch Augsburg, Aichach, Friedberg, Königsbrunn und Diedorf) bietet unter dem Motto „Gutes für Paare“ eine breite Palette an Unternehmungen in der Woche vom 7. bis 14. Februar jedes Jahres an. Einen ganz besonderen Programmpunkt hat sich die Stadt Neusäß überlegt:Wer Interesse hat, Neusäß noch besser kennenzulernen, dabei auch ungewöhnliche Orte zu sehen und Informationen über aktuelle Entwicklungen zu erhalten, hat dazu am 12. Februar Gelegenheit: Bürgermeister Richard Greiner lädt interessierte Paare um 14.00 Uhr zu einer kurzweiligen Bustour ein und erzählt dabei allerlei Wissenswertes über seine Stadt. Die Gäste können sich auf Infos zu verschiedenen Themen wie die erfolgreiche Sanierung des ehemaligen Rathauses, die Stadtmitteentwicklung, Bau einer Demenzstation am Pflegeheim, Schutz der Artenvielfalt und „Neusäß – Stadt der Bienen“, Denkmalpflege, Führung durch die technischen Anlagen des Titania, Neusäß als „Stadt der Bildung und Betreuung“ usw. freuen. Auch die Stadtgeschichte und kulturelle Sehenswürdigkeiten kommen nicht zu kurz.Im Anschluss an die Rundtour klingt der Nachmittag zusammen mit dem Ehepaar Greiner bei einer Einladung zu Kaffee und Kuchen im „Café am Stadtpark“ aus.Treffpunkt ist um 14.00 Uhr beim Café am Stadtpark, Marienbaderstr. 2, 86356 Neusäß.Kosten: Busfahrt gratis, 1 Stück Kuchen und 1 Tasse Kaffee/Tee sind frei. Jedes angemeldete Paar erhält überdies ein kleines Präsent.Anmeldung (unbedingt erforderlich): unter www.marriage-week-augsburg.de oder bei Linda Kieser, telefonisch unter 0821/31 33 13 oder per E-Mail an lr.kieser@gmx.deFlyer mit allen Informationen zum Gesamtprogramm gibt es an diversen Auslagestellen in der Stadt Neusäß sowie online unter www.marriage-week-augsburg.de