Augsburg - Bismarckviertel

Von der Bismarckbrücke in die Bismarckstraße - Richtung Theodor-Heuss-Platz.Ein Graffiti direkt bei den Gleisen.Die Lichtverhältnisse in der Bismarckstraße waren nicht gut, deshalb nur der Blick auf das kleine, immer mit viel Liebe dekorierte Blumenlädchen. Dort werden auch gefilzte oder gehäkelte Gegenstände und Kerzen usw. verkauft.Eine Balkonidylle im 2. und 3. Stock sowie die schönen Fenster in einem Altbau.Der Theodor-Heuss-Platz wurde total erneuert. 1982 wurde "Der eiserne Adler des Künstlers Vittorio Potti" hier aufgestellt, er ist umstritten als Mahnmal für den Frieden. Auf dieser Anlage blüht noch vereinzelt der Sonnenhut.