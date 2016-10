Altes bewahren, Neues gestalten: Nach der Sanierung ziehen mehrere Sozialeinrichtungen in das Alte Rathaus in Neusäß ein

In einer Feierstunde übergaben Neusäß Bürgermeister Richard Greiner und die Architekten Stefan und Hans Schrammel das sanierte Haus an die künftigen Nutzer. Greiner wünscht sich, dass das Haus von den Bürgern gut angenommen werde und die neuen Mieter sich austauschen und vernetzten.Eingeweiht wurde das Alte Rathaus 1959 und war bis zum Umzug 1988 Sitz des Bürgermeisters und der Stadtverwaltung. Nach den Gebietsreformen 1972 und 1978 kamen zur damaligen Gemeinde die heutigen Ortsteile mit dazu, so dass das Rathaus als Verwaltungssitz zu klein wurde. Anlässlich der Stadterhebung 1988 erfolgte der Umzug in das heutige Rathaus.Das Alte Rathaus birgt somit eine abwechslungsreiche Geschichte, die sich im Gebäude widerspiegelt. Architekt Stefan Schrammel betonte in seiner Rede, dass das Alte Rathaus das „Selbstbewusstsein und Selbstverständnis der 50er Jahre“ zeige und viele bauhistorische Bauelemente aufgefrischt wurden. „Ich bin sehr dankbar, dass das Alte Rathaus ohne Denkmalpflege gerettet werden konnte“, so Schrammel, von dessen Großvater Hans Schrammel die Pläne aus den 50er Jahren stammen.Greiner verwies darauf, dass viele Neusässer persönliche Erinnerungen, wie zum Beispiel Trauungen, mit dem Alten Rathaus verbinden. Daher ist er sich sicher, dass das Haus nun „optimal fortgeführt“ werde. Bei der Sanierung wurde darauf geachtet, dass die Charakteristik des Gebäudes erhalten und es zugleich auf den neuesten Stand gebracht wird. Die Innentüren aus Vollholz sowie mehrere Einbauschränke aus Holz wurden aufgearbeitet und erstrahlen im neuen Glanz. Gleiches gilt für die Türrahmen aus Naturstein. Zudem wurde das Haus energetisch saniert und barrierefrei gestaltet. Dafür sorgen ein Aufzug und eine Rampe am Außeneingang. Mit 1,5 Millionen Euro bleibt die Sanierung im Kostenrahmen. Greiner freut sich, dass einige Neusässer Firmen an der Sanierung mitwirken konnten. Anstelle der Schlüssel übergab Greiner an die Vertreter der Einrichtungen Schlüsselanhänger und wünschte ihnen einen guten Start.Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte ein Flötentrio der Sing- und Musikschule Neusäß unter der Leitung von Katrin Schröer.Am 29. Januar 2017 wird ein Tag der offenen Tür stattfinden, bei dem die Neusässer die Möglichkeiten haben werden, sich ein genaueres Bild von der Arbeit der Organisationen zu machen.