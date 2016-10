3x2 Freikarten für „Kaiserschmarrn“ zu gewinnen!

gibt es mitWiener Musikkabarett in der Stadthalle Neusäß zu sehen. Dafür verlosen wirKlickt bis zum 21. November 2016 auf „Mitmachen“, wenn ihr gewinnen wollt. Die Gewinner werden am 22. November hier auf myheimat per interner Nachricht informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Weitere Infos findet ihr hier