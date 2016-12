Infoveranstaltung der Kripo zum Thema Einbruchsschutz am 16.12.

Neusäß : Pfarrsaal St. Raphael |

Am Freitag, 16. Dezember, findet eine Informationsveranstaltung mit der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Augsburg zum Thema „Einbruchsschutz aus Sicht der Polizei – kompetent, kostenlos, neutral“ in Neusäß statt. Beginn ist um 19.00 Uhr im Pfarrsaal St. Raphael Steppach, Kobelstraße 8a. Inhalt der Veranstaltung wird sein wie das Risiko minimiert werden kann, Einbruchsopfer zu werden. Der Vortrag ist kostenfrei und dauert ca. 80 Minuten. Des Weiteren wird auch ein Vertreter der Polizeiinspektion Gersthofen vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen.



Die Erfahrungswerte haben gezeigt, dass eine angemessene Prävention in Form technischer Einbruchsprävention wie geprüfte Sicherungstechnik, angepasstes Verhalten und Nachbarschaftshilfe eine gute Basis zur Einbruchsbekämpfung bilden. Hierzu gehören auch effektive Polizeiarbeit und nachdrückliche Strafverfolgung.