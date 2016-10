Gedichtband "Worte die im Wind verhallen"

Das Buch enthält unter anderem zwei Gedichte über meine Heimatstadt Neunkirchen.BuchdatenVerlag: Books on Demand GmbHTaschenbuch: 60 Seiten, 4,98 €ISBN: 9 783 741 282 393E-Book 2,99 €Hier eine kleine Kostprobe:Fragenoft gestellt , doch meist vergeblichsind Fragen nach des Lebens Sinnwo liegt das Glück und wonach streb´ ichund wie komme ich dorthinkann ich die Hürden überspringenertrag´ ich, was das Schicksal bringtwird alles immer nur gelingennaht Rettung, wenn mein Schiff mal sinktwas soll ich tun, was muss ich lassenzu oft erschließt es mir sich nichtwen soll ich lieben oder hassenkommt Wahrheit wirklich auch ans Lichtlohnt Redlichkeit und sich bemühenzahlt Mitgefühl sich immer aussoll ich am selben Strange ziehenwär´s besser nicht, ich klink´ mich ausführt mich der Weg auch an mein Zielwerd´ ich es irgendwann erreichenwar es zu wenig, war´s zu vielwird´s für die letzte Prüfung reichenwerd´ Früchte ernten ich am Endedie Frage, die zum Schluss sich stelltwohin führt mich die letzte Wendewird irgendwann mein Geist erhelltsowie nähere Informationen über mich und meine Bücher finden Sie bei Interesse auch auf meiner Homepage http://raimunds-schmoekerkiste.jimdo.com/ bzw. http://raimunds-schmoekerkiste.jimdo.com/meine-büc...