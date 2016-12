Aufgelegt-Schützen-Treffen in Neuburg bei Plätzchen und Weihnachtsliedern mit Spitzenergebnissen

Hermann Kleiser aus Illerberg-Thal und Rolf Hertnagel aus Kettershausen erreichten bei der Ringwertung der Luftgewehrschützen den nicht überbietbaren Spitzenwert von 300 Ringen. Die fünf Schützen Erich Golsner für Thannhausen, Horst Stricker aus Offingen, Franz Knödl aus Bühl, Helmut Follmer aus Ichenhausen und Horst Janetti aus Breitenthal und folgten mit 299 Ringen. Die dritthöchste Ringzahl mit 298 Ringen erzielten die vier Schützen Otto Jekel aus Illerberg-Thal, Helmut Nimsgern aus Nornheim, Walter Weh aus Offingen und Horst Abold aus Neuburg.Mit 291 Ringen führte Rolf Hertnagel, Kettershausen bei der Luftpistolenwertung vor Wolfgang Kracklauer, Krumbach mit 284 Ringen und Angelika Drexel, Memmenhausen mit 263 Ringen.Bei der Mannschaftswertung sicherten sich die als Gruppe „Thannhausen“ startenden Schützen Rolf Hertnagel, Erich Golsner und August Aufmuth mit 896 Ringen den Spitzenplatz vor Hermann Kleiser, Otto Jekel und Johann Lieble die 890 Ringe für Illerberg-Thal erzielten. Das dritthöchste Mannschaftsergebnis erreichten die Ichenhauser Schützen Helmut Follmer, Lothar Schwer und Helmut Pröbstle mit 888 Ringen.Ein Ergebnis mit 290 und mehr Ringen erreichten 27 Schützen. Den Neunerschnitt erreichten bzw. übertrafen 51 Schützinnen und Schützen.Den besten Tiefschuss des Abends lieferte Helmut Lerchner mit einem 4,33-Teiler vor Anton Ruf, Bleichen mit einem 4,37-Teiler und Horst Stricker mit einem 5,36-Teiler.Vom Neuburger Burgschützen-Vorstand Christian Zecha je einen Preis erhielten der beste Blattlschütze Helmut Lerchner sowie Leni Motz für Platz 12 und Josef Blum für Platz 24 unter Bezug auf das Datum des bevorstehende Weihnachten. Mit einer Mini-Sektflasche als Trostpreis wurde Christa Pröbstle bedacht.Alle Ergebnisse:A. Mannschaftswertung1. Thannhausen (896 Rinqe)- - - 300 Ringe - - - Hertnagel Rolf- - - 299 Ringe - - - Golsner Erich- - - 297 Ringe - - - Aufmuth August2. Illerberg - Thal (893 Ringe)- - - 300 Ringe - - - Kleiser Hermann- - - 298 Ringe - - - Jekel Otto- - - 295 Ringe - - - Lieble Johann- - - 284 Ringe - - - Schrapp Franz Xaver- - - 272 Ringe - - - Dauner Heribert3 Ichenhausen 888 Ringe (888 Ringe)- - - 299 Ringe - - - Follmer Helmut- - - 295 Ringe - - - Schwer Lothar- - - 294 Ringe - - - Pröbstle Helmut- - - 261 Ringe - - - Pröbstle Christa (LP)4. Nornheim l (888 Ringe)- - - 298 Ringe - - - Nimsgern Helmut- - - 296 Ringe - - - Neußer Georg- - - 294 Ringe - - - Mayer Rudolf- - - 291 Ringe - - - Motz Leni5 Neuburg (886 Ringe)- - - 298 Ringe - - - Abold Horst- - - 294 Ringe - - - Chlebnitschek Franz- - - 294 Ringe - - - Fuhrmann Kurt- - - 291 Ringe - - - Zecha Hedwig- - - 287 Ringe - - - Bertele Hermann6 Offingen (884 Ringe)- - - 299 Ringe - - - Stricker Horst- - - 298 Ringe - - - Weh Walter- - - 287 Ringe - - - Stricker Karin7. Bühl (879 Ringe)- - - 299 Ringe - - - Knödl Franz- - - 291 Ringe - - - Völlmar Heinrich- - - 289 Ringe - - - Papst Werner- - - 286 Ringe - - - Papst Elfriede8. Billenhausen (877 Ringe)- - - 296 Ringe - - - Heiligmann Karl- - - 295 Ringe - - - Lerchner Helmut- - - 286 Ringe - - - Schmid Gerhard- - - 283 Ringe - - - Heider Alois9. Balzhausen (870 Ringe)- - - 293 Ringe - - - Schneider Joachim- - - 291 Ringe - - - Bader Franz Xaver- - - 286 Ringe - - - Haugg Georg10. Bleichen (863 Ringe)- - - 292 Ringe - - - Ruf Ludwig- - - 288 Ringe - - - Ruf Anton- - - 283 Ringe - - - Probst Fritz- - - 271 Ringe - - - Probst Karl-Heinz11. Ziemetshausen (856 Ringe)- - - 289 Ringe - - - Reitberger Johann- - - 284 Ringe - - - Vollbracht Otto- - - 283 Ringe - - - Wegner Josef- - - 267 Ringe - - - Schellberg Ulrich12.Krumbach ( 855 Ringe)- - - 288 Ringe - - - Kracklauer Konrad- - - 285 Ringe - - - Raab Alois- - - 282 Ringe - - - Ditz Raimund13. Memmenhausen : (840 Ringe)- - - 289 Ringe - - - Beck Heribert- - - 288 Ringe - - - Drexel Georg- - - 263 Ringe - - - Drexel Angelika (LP)14. Krumbach LP ' (825 Ringe)- - - 291 Ringe - - - Hertnagel Rolf (LP)- - - 284 Ringe - - - Kracklauer Wolfgang (LP)- - - 250 Ringe - - - Ditz Raimund (LP)15. Aletshausen ( 768 Ringe)- - - 285 Ringe - - - Handfest Georg- - - 243 Ringe - - - Annelise Miller- - - 240 Ringe - - - Smola WilliB. Ringwertung (LG + LP)300 Ringe - - - Kleiser Hermann - - - Illerberg-Thal300 Ringe - - - Hertnagel Rolf - - - Thannhausen299 Ringe - - - Golsner Erich - - - Thannhausen299 Ringe - - - Stricker Horst - - - Offingen299 Ringe - - - Knödl Franz - - - Bühl299 Ringe - - - Follmer Helmut - - - Ichenhausen299 Ringe - - - Janetti Horst - - - Breitenthal298 Ringe - - - Jekel Otto - - - Illerberg-Thal298 Ringe - - - Nimsgern Helmut - - - Nornheim298 Ringe - - - Weh Walter - - - Offingen298 Ringe - - - Abold Horst - - - Neuburg297 Ringe - - - Aufmuth August - - - Thannhausen296 Ringe - - - Neußer Georg - - - Nornheim296 Ringe - - - Heiligmann Karl - - - Billenhausen295 Ringe - - - Schwer Lothar - - - Ichenhausen295 Ringe - - - Lieble Johann - - - Illerberg-Thal295 Ringe - - - Lerchner Helmut - - - Billenhausen294 Ringe - - - Chlebnitschek Franz - - - Neuburg294 Ringe - - - Mayer Rudolf - - - Nornheim294 Ringe - - - Pröbstle Helmut - - - Ichenhausen294 Ringe - - - Fuhrmann Kurt - - - Neuburg293 Ringe - - - Schneider Joachim - - - Balzhausen292 Ringe - - - Ruf Ludwig - - - Bleichen291 Ringe - - - Bader Franz Xaver - - - Balzhausen291 Ringe - - - Motz Leni - - - Nornheim291 Ringe - - - Völlmar Heinrich - - - Bühl291 Ringe - - - Zecha Hedwig - - - Neuburg289 Ringe - - - Reitberger Johann - - - Ziemetshausen289 Ringe - - - Papst Werner - - - Bühl289 Ringe - - - Beck Heribert - - - Memmenhausen288 Ringe - - - Ruf Anton - - - Bleichen288 Ringe - - - Drexel Georg - - - Memmenhausen288 Ringe - - - Kracklauer Konrad - - - Krumbach287 Ringe - - - Stricker Karin - - - Offingen287 Ringe - - - Bertele Hermann - - - Neuburg286 Ringe - - - Haugg Georg - - - Balzhausen286 Ringe - - - Papst Elfriede - - - Bühl286 Ringe - - - Schmid Gerhard - - - Billenhausen285 Ringe - - - Raab Alois - - - Krumbach285 Ringe - - - Handfest Georg - - - Aletshausen284 Ringe - - - Schrapp Franz Xaver - - - Illerberg-Thal284 Ringe - - - Vollbracht Otto - - - Ziemetshausen283 Ringe - - - Probst Fritz - - - Bleichen283 Ringe - - - Wegner Josef - - - Ziemetshausen283 Ringe - - - Heider Alois - - - Billenhausen282 Ringe - - - Ditz Raimund - - - Krumbach281 Ringe - - - Blum Josef - - - Tiefenbach280 Ringe - - - Blum Roman - - - Tiefenbach279 Ringe - - - Reisch Josef - - - Breitenthal272 Ringe - - - Dauner Heribert - - - Illerberg-Thal271 Ringe - - - Probst Karl-Heinz - - - Bleichen267 Ringe - - - Schellberg Ulrich - - - Ziemetshausen243 Ringe - - - Annelise Miller - - - Aletshausen240 Ringe - - - Smola Willi - - - AletshausenC. Ringwertung (LP)291 Ringe - - - Hertnagel Rolf (LP) - - - Krumbach284 Ringe - - - Kracklauer Wolfgang (LP) - - - Krumbach263 Ringe - - - Drexel Angelika (LP) - - - Memmenhausen261 Ringe - - - Pröbstle Christa (LP) - - - Ichenhausen250 Ringe - - - Ditz Raimund (LP) - - - KrumbachD. Teilerwertung (LG + LP)1 . - - 4.33 -Teiler - - - Lerchner Helmut - - - Billenhausen2 . - - 4.37 -Teiler - - - Ruf Anton - - - Bleichen3 . - - 5.36 -Teiler - - - Stricker Horst - - - Offingen4 . - - 6.17 -Teiler - - - Beck Heribert - - - Memmenhausen5 . - - 7.91 -Teiler - - - Haugg Georg - - - Balzhausen6 . - - 8.35 -Teiler - - - Pröbstle Helmut - - - Ichenhausen7 . - - 8.58 -Teiler - - - Golsner Erich - - - Thannhausen8 . - - 9.04 -Teiler - - - Heiligmann Karl - - - Billenhausen9 . - - 12.93 -Teiler - - - Weh Walter - - - Offingen10 . - - 13.87 -Teiler - - - Chlebnitschek Franz - - - Neuburg11 . - - 15.13 -Teiler - - - Ditz Raimund - - - Krumbach12 . - - 15.24 -Teiler - - - Motz Leni - - - Nornheim13 . - - 16.21 -Teiler - - - Janetti Horst - - - Breitenthal14 . - - 16.34 -Teiler - - - Zecha Hedwig - - - Neuburg15 . - - 17.25 -Teiler - - - Schwer Lothar - - - Ichenhausen16 . - - 18.15 -Teiler - - - Jekel Otto - - - Illerberg-Thal17 . - - 19.16 -Teiler - - - Kleiser Hermann - - - Illerberg-Thal18 . - - 19.49 -Teiler - - - Bader Franz Xaver - - - Balzhausen19 . - - 19.73 -Teiler - - - Nimsgern Helmut - - - Nornheim20 . - - 22.75 -Teiler - - - Schellberg Ulrich - - - Ziemetshausen21 . - - 23.71 -Teiler - - - Neußer Georg - - - Nornheim22 . - - 24.78 -Teiler - - - Reitberger Johann - - - Ziemetshausen23 . - - 25.14 -Teiler - - - Völlmar Heinrich - - - Bühl24 . - - 25.15 -Teiler - - - Blum Josef - - - Tiefenbach25 . - - 25.78 -Teiler - - - Fuhrmann Kurt - - - Neuburg26 . - - 27.87 -Teiler - - - Papst Elfriede - - - Bühl27 . - - 28.44 -Teiler - - - Aufmuth August - - - Thannhausen28 . - - 29.03 -Teiler - - - Hertnagel Rolf - - - Thannhausen29 . - - 32.19 -Teiler - - - Follmer Helmut - - - Ichenhausen30 . - - 36.01 -Teiler - - - Reisch Josef - - - Breitenthal31 . - - 36.51 -Teiler - - - Mayer Rudolf - - - Nornheim32 . - - 37.62 -Teiler - - - Stricker Karin - - - Offingen33 . - - 39.79 -Teiler - - - Probst Karl-Heinz - - - Bleichen34 . - - 41.25 -Teiler - - - Papst Werner - - - Bühl35 . - - 41.50 -Teiler - - - Kracklauer Konrad - - - Krumbach36 . - - 44.13 -Teiler - - - Knödl Franz - - - Bühl37 . - - 46.59 -Teiler - - - Handfest Georg - - - Aletshausen38 . - - 48.01 -Teiler - - - Bertele Hermann - - - Neuburg39 . - - 48.11 -Teiler - - - Schneider Joachim - - - Balzhausen40 . - - 49.18 -Teiler - - - Abold Horst - - - Neuburg41 . - - 50.73 -Teiler - - - Drexel Angelika (LP) - - - Memmenhausen42 . - - 53.84 -Teiler - - - Vollbracht Otto - - - Ziemetshausen43 . - - 57.61 -Teiler - - - Dauner Heribert - - - Illerberg-Thal44 . - - 59.43 -Teiler - - - Ditz Raimund (LP) - - - Krumbach45 . - - 60.70 -Teiler - - - Kracklauer Wolfgang (LP) - - - Krumbach46 . - - 61.08 -Teiler - - - Lieble Johann - - - Illerberg-Thal47 . - - 65.48 -Teiler - - - Raab Alois - - - Krumbach48 . - - 71.50 -Teiler - - - Hertnagel Rolf (LP) - - - Krumbach49 . - - 72.30 -Teiler - - - Blum Roman - - - Tiefenbach50 . - - 72.85 -Teiler - - - Schmid Gerhard - - - Billenhausen51 . - - 73.10 -Teiler - - - Ruf Ludwig - - - Bleichen52 . - - 76.30 -Teiler - - - Schrapp Franz Xaver - - - Illerberg-Thal53 . - - 81.69 -Teiler - - - Wegner Josef - - - Ziemetshausen54 . - - 85.91 -Teiler - - - Drexel Georg - - - Memmenhausen55 . - - 90.86 -Teiler - - - Heider Alois - - - Billenhausen56 . - - 91.08 -Teiler - - - Probst Fritz - - - Bleichen57 . - - 136.8 -Teiler - - - Smola Willi - - - Aletshausen58 . - - 152.7 -Teiler - - - Annelise Miller - - - Aletshausen59 . - - - / - -Teiler - - - Pröbstle Christa (LP) - - - IchenhausenDie nächsten Treffen der Seniorenschützen sind vorgesehen am- 09. Januar 2016 in Memmenhausen- 13. Februar 2016 in Aletshausen,- 13. März 2016 in Nornheim,- 10. April 2016 in Ziemetshausen,- 09. Mai 2016 in KrumbachHinweis auf Ä n d e r u n g d e r S p o r t o r d n u n gAb dem Sportjahr 2018 (Okt. 2017) gelten für die Auflage-Wettbewerbe neue Altersgrenzen• Senioren I 51 bis 60 Jahre• Senioren II 61 bis 65 Jahre• Senioren III 66 bis 70 Jahre• Senioren IV 71 bis 75 Jahre• Senioren V 76 Jahre und älter