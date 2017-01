Donauschwimmen Neuburg 2017

Neuburg an der Donau : Residenzschloss Neuburg a. d. Donau |

Am 28. Januar 2017 um 13 Uhr wird es wieder soweit sein:

Tausende stürzen sich in die Fluten der eiskalten Donau und lassen sich von der Strömung im Neoprenanzug in Richtung Ruderclub tragen. Es wird erwartet, dass auch 2017 wieder deutlich über 2000 Schwimmer dabei sein werden und auch die ganz harten Eisschwimmer, die am Donaukai das Kurz-Abenteuer in Badehosen beginnen, werden wieder am Start sein.



Die wichtigsten Informationen



Meldestelle: Pingus-WW-Arena, Berliner Straße

Wann: Samstag, 28.Januar 2017 von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr (ab 11.00 Uhr Pendelbusse (zum Parkbad und zurück))

Achtung: Letzter Bus zum Start um 12.30 Uhr

Abfahrt Parkbad: ab 12.15 Uhr – bereits umgezogen

Schwimmstrecke: 4000 Meter

Start: Staustufe Bittenbrunn ab 13.00 Uhr

Ziel: Bootshaus – Donauruderclub

Medaillenausgabe: ab 15.30 Uhr – Pingus-WW-Arena

19.00 Uhr: Großer Donauschwimmer-Faschingsball (AUSVERKAUFT!)