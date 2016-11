Lernt mein Kind an einer Montessorischule genug? Ist die Fachoberschule ein passender Weg zum Abitur? Sind die Abschlüsse staatlich anerkannt?

Antworten auf diese und viele Fragen mehr gibt es am Tag der offenen Tür am Freitag, 25.November 2016 an der Emile Fachoberschule und Emile Montessorischule in Neubiberg, Arastraße 2.

Das Angebot der Schule reicht unter einem Dach von der Grund- über die Mittelschule bis zur Fachoberschule. Herzliche Einladung an alle interessierten Schüler und Eltern, einen Blick auf Räume, Konzept und das Lehrerteam zu werfen. Die Besucher erwartet von 16.00 – 19.00 Uhr ein buntes Programm mit Musik, Mitmachstationen und vielen Überraschungen. An Infoständen besteht Gelegenheit, für Fragen und Austausch. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Termine der Informationsabende im Jan/Feb. und weitere Infos unter www.emile-montessori.de