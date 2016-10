Sonntags: Wie man Freunde abserviert

Waaaas? Dicke Freunde wie Antoine und Pierre kann nichts und niemand trennen? Doch! Die Langeweile, die Gewohnheit kann sie trennen! Pierre: "Wenn die Freundschaft so langsam dahinsiecht, muss man sie in Schönheit sterben lassen." Wie? Man gibt das ultimative, das Abschiedsessen, eine elegante Form, sich für immer zu verabschieden. Das ist eine Art Mord? "Auch wenn es krass klingt: Ein Stierkampf ist schöner anzuschauen als ein Kälberrennen." Gemäß dieser seiner Küchen-Weisheit gibt Pierre, des Freundes Antoine überdrüssig geworden, ein solches Abschiedsessen. In der Komödie "Das Abschiedsdinner", die das Theater Neu-Ulm jetzt auch an den nächsten beiden Sonntagen zeigt. Beginn jeweils 18 Uhr.

"Wunderbare Leistung, einfach Spitze. Tolle Mimik, tolle Gestik. Marion, Nina und Heike.""Es war ein toller Abend. Meine Begleitungen und ich haben uns noch lange über die Vorstellung unterhalten. Vor allem die weibliche Rolle wurde sehr glaubwürdig verkörpert. Weiter so, bis bald. NoK""Vielen Dank - ein gelungener Abend - wir haben soooo gelacht !!! Albert Obert""Die guten, bösen alten Zeiten - Wie wichtig ist Freundschaft? Eine spritzige Premiere der Komödie 'Das Abschiedsdinner' im Theater Neu-Ulm.""Weit mehr als nur lustig. Warum das Publikum von 'Das Abschiedsdinner' im Theater Neu-Ulm begeistert war. ...Wer es allen recht machen will, der macht es letztlich niemandem recht. Dass eine solche Erkenntnis aber derart spritzig und temperamentvoll transportiert wird wie in der Neu-Ulmer Inszenierung des 'Abschiedsdinner', ist selten und verdient den Applaus, den das Premierenpublikum begeistert klatschte."