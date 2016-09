MELANIE DEKKER : Benefizkonzert für das Kinderhospiz St. Nikolaus

Neu-Ulm. Melanie Dekker, die Hitsongwriterin aus dem kanadischen Vancouver , ist wieder auf Europa-Tour und wird am Dienstag, den 22. November, ein Konzert im Wiley-Club geben. Es ist das vierte Benefizkonzert für das Kinderhospiz St. Nikolaus der sozial engagierten Musikerin.Die Sängerin aus dem kanadischen Vancouver gab bereits als Teenager Konzerte. Heute ist sie, mit mehr als weltweit 100 Konzerten jährlich, nicht mehr nur in Kanada bekannt. Über Weihnachten 2009 sang sie für Truppen in Afghanistan und arbeitete bereits mit Größen wie Bryan Adams zusammen. Dekkers neun Alben enthalten selbstkomponierte Songs, von klassischen Folkpop-Balladen bis zu rockigen Popsongs. Melanie Dekker hat ein Gespür für den Moment, ihre Geschichten bewegen und fesseln ihre Zuhörer, und sie bringt ihr Publikum, mit dem sie während und zwischen den Songs ständig interagiert, zum Träumen. Mit ihrer markanten Tiefstimme, dem perkussiven Gitarrenstil und authentischen Liedern über Liebe und Leben sorgt sie bei ihrem Publikum für eine Wohlfühlatmosphäre.Tischreservierungen bei Sitzplätzen sind direkt im Wiley-Club unter Telefon 0731/86704 erforderlich.gibt es bei der Südwestpresse Ulm, Frauenstr. 77, Telefon 0731/156 855oder direkt im Kinderhospiz unter Tel. 08331/49 06 800. Die Karten für Sitzplätze kosten 12 Euro, Stehplätze 10 Euro.Die Eintrittsgelder kommen in vollem Umfang dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zugute.KÜNSTLER INFOS :FB Fanpage : https://www.facebook.com/meldekker/ Videos : http://www.regiomusik.de/bandverzeichnis/video/8289/0/melanie-dekker.html