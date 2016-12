Hessenpark B(u)y Night

Einkaufen bei schön beleuchteten Häusern - das gibt es nicht nur in Marburg, sondern auch beim REWE-Weihnachtsmarkt im Hessenpark.

Ein wichtiges Merkmal des REWE-Weihnachtsmarkts ist es, dass in verschiedenen Weihnachtsmarktbuden verschiedene Lebensmittel aus dem Supermarkt angeboten werden. Am Milka-Stand etwa konnte man eine Platsiktüte mit mehreren Schokoladensorten für fünf Euro kaufen. Beim Müller-Milch-Stand gab es neben einer solchen Aktionstüte auch einzelne Flaschen zum Preis von 50 Cent zu kaufen - regulär bekommt man die Fruchtmilch nicht zu diesem Preis. Bei einzelnen Ständen gab es sogar eine Kleinigkeit zum Probieren.Zum Glück besteht der Weihnachtsmarkt nicht nur aus Gummibärchen, Schokolade, Milch und Frühstücksflocken - es gibt ebenso die üblichen weihnachtsmarkttypischen Angebote. Wer hier selbstgebastelte Artikel verkaufen möchte, braucht noch nicht einmal Standgebühr zu zahlen. Auch für den Besucher ist es günstig: Eintritt und Parken inklusive Shuttle-Bus sind kostenlos.Das Allerschönste am Weihnachtsmarkt im Hessenpark sind die beleuchteten Häuser. Es lohnt sich also, nicht schon vor dem Einbruch der Dunkelheit zu verschwinden.