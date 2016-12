Ein Dankeschön an die Organisatoren

Er ist zwar klein, dafür aber sehr fein und exklusiv.Der HGV Nebra mit seiner Vorsitzenden Sonja Will hatte sich wieder die größte Mühe gegeben um den Bürgern unserer Stadt etwas besonderes in der Adventszeit zu bieten.Dafür wurde weder Mühe noch Zeit gescheut. Die Besucher wurden wieder mit einem vorweihnachtlichen Flair empfangen und dankbar war dafür jeder, denn es roch so schön nach Weihnachten.Ein tolles Programm boten wieder die Kinder der Ganztagsschule Nebra mit ihren Weihnachtsliedern.Angezogen wurden die Besucher auch durch die vielen kleinen Stände indenen durch die Gewerbetreibenden die Versorgung gewährleistet wurde.Eigentlich gab es für jeden etwas und lecker waren die Sachen alle, angefangen von dem Riesenstollen bis zum Glühwein und die vielen Leckereien für unsere Kinder.Natürlich schmückte unseren Markt auch wieder eine schöne Tanne, liebevoll geschmückt von unseren "Unstrutknirpsen".Und wie das so üblich ist kam natürlich auch der Weihnachtsmann um die Kinder zu beschenken.Das besondere Highligth aber war wieder einmal die Aufführung des Märchens „Aufruhr im Märchenland“ durch den Laienschauspielverein Nebra in der Kirche, welches natürlich großen Zuspruch fand, wie man an der Anzahl der Besucher feststellen konnte.Dietmar Luther hatte sich mit dem Manuskript wieder die größte Mühe gegeben und die Darsteller waren wie immer überragend und sehr selbstsicher.Für diesen schönen Weihnachtsmarkt ein herzliches Dankeschön an die Gewerbetreibenden der Stadt Nebra sowie an unserenLaienschauspielverein e.V Nebra.